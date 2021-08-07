С Днем строителя 8 августа необычные открытки от дизайнера для профессионалов своего дела
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем строителя 8 августа необычные открытки от дизайнера для профессионалов своего дела

4:40:338/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

С Днем строителя поздравляем и от всей души желаем Вам, чтобы спрос на объекты Ваши, постоянно бы возрастал!

8 августа - День строителя
8 августа - День строителя

Многие праздники пришли к нам еще с советских времен, и День строителя не исключение. 6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». Конкретнее, праздновать этот день предписывалось во второе воскресенье августа.

8 августа - День строителя
8 августа - День строителя

Можешь дом легко построить,
Можешь будку смастерить,
Можешь ты забор поставить,
Крышу мигом подчинить!

Можешь ты залить фундамент,
В общем, все в твоих руках,
Ты строитель превосходный,
И тебе не ведом страх.

В этот день тебе желаю,
Я здоровья и добра,
Построй счастье и удачу,
И в достатке будь всегда!

***

С Днем строителя поздравляем
И от всей души желаем Вам
Чтобы спрос на объекты Ваши,
Постоянно бы возрастал!

Пусть доходы приумножаются,
И пусть спорятся все дела.
Грандиозные планы свершаются!
А жизнь будет легка и светла

8 августа - День строителя
8 августа - День строителя

Всем строителям сегодня —
Поздравления, почет.
Пусть в работе вдохновение
И фантазии полет
Помогают строить здания,
Возводить их на века.
Пусть вам в помощь будут знания
И надежная рука.
Пусть объекты вырастают
Ровно в сроки, как грибы,
И чтоб вы семейным счастьем
Не были обделены.

***

Желаю строить красоту
И возводить строения ввысь!
В реальность воплоти мечту
И наполняй лишь счастьем жизнь!

Пусть будут силы и здоровье,
Не знай вовек нужды ни в чем!
Желаю я с большой любовью
Работу делать день за днем!

***

Всех строителей страны
Поздравляю от души!
Пусть идёт с успехом дело,
Крепким будет ваше тело,
Ноги пусть несут вас к счастью.
Не забывайте улыбаться.
Создавайте и творите
И просто счастливо живите.

Источник: pozdravok.ru

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О дальнейших планах Тимановской: спортсменка сделала заявление
Трагедия в Москве: Борис Емельянов умер от смертельной болезни
3 знака зодиака, под которыми рождаются неверные женщины
Федункив рассказала о своем муже, который младше на 12 лет
праздникстихисмспоздравлениядень строителяпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого
4:34:21 8/7/2021
С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого
Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
4:20:23 8/7/2021
Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
БердскПочему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
4:13:30 8/7/2021
Почему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса
3:57:54 8/7/2021
Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса
"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
3:41:25 8/7/2021
"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
3:20:34 8/7/2021
8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
БердскВо время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео
3:20:14 8/7/2021
Во время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео
Слежка по смартфонам: Это нужно спецслужбам или мошенникам?
2:54:51 8/7/2021
Слежка по смартфонам: Это нужно спецслужбам или мошенникам?
БердскКандидата Канарейкина сняли с выборов: Выдвиженца в Госдуму от "Единой России" на округе в Бердске нет
2:39:40 8/7/2021
Кандидата Канарейкина сняли с выборов: Выдвиженца в Госдуму от "Единой России" на округе в Бердске нет
Сколько времени сохраняются антитела у переболевших коронавирусом: Новые данные ученых
2:33:23 8/7/2021
Сколько времени сохраняются антитела у переболевших коронавирусом: Новые данные ученых