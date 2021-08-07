С Днем строителя 8 августа необычные открытки от дизайнера для профессионалов своего дела

Многие праздники пришли к нам еще с советских времен, и День строителя не исключение. 6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». Конкретнее, праздновать этот день предписывалось во второе воскресенье августа.
Можешь дом легко построить,
Можешь будку смастерить,
Можешь ты забор поставить,
Крышу мигом подчинить!
Можешь ты залить фундамент,
В общем, все в твоих руках,
Ты строитель превосходный,
И тебе не ведом страх.
В этот день тебе желаю,
Я здоровья и добра,
Построй счастье и удачу,
И в достатке будь всегда!
***
С Днем строителя поздравляем
И от всей души желаем Вам
Чтобы спрос на объекты Ваши,
Постоянно бы возрастал!
Пусть доходы приумножаются,
И пусть спорятся все дела.
Грандиозные планы свершаются!
А жизнь будет легка и светла
Всем строителям сегодня —
Поздравления, почет.
Пусть в работе вдохновение
И фантазии полет
Помогают строить здания,
Возводить их на века.
Пусть вам в помощь будут знания
И надежная рука.
Пусть объекты вырастают
Ровно в сроки, как грибы,
И чтоб вы семейным счастьем
Не были обделены.
***
Желаю строить красоту
И возводить строения ввысь!
В реальность воплоти мечту
И наполняй лишь счастьем жизнь!
Пусть будут силы и здоровье,
Не знай вовек нужды ни в чем!
Желаю я с большой любовью
Работу делать день за днем!
***
Всех строителей страны
Поздравляю от души!
Пусть идёт с успехом дело,
Крепким будет ваше тело,
Ноги пусть несут вас к счастью.
Не забывайте улыбаться.
Создавайте и творите
И просто счастливо живите.
Источник: pozdravok.ru