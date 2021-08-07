С Днем альпинизма 8 августа клевые картинки и прикольные поздравления: Если друг оказался вдруг
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С Днем альпинизма 8 августа клевые картинки и прикольные поздравления: Если друг оказался вдруг

5:27:568/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Альпинист, тебе желаю достигать больших высот, чтоб не подводили силы, чтоб всегда ты шел вперед.

8 августа - Международный день альпинизма
8 августа - Международный день альпинизма

Международный день альпинизма поклонники этого вида спорта и все, кому небезразличны новые высоты, ежегодно отмечают 8 августа. Дата праздника приурочена к памятному событию — в этот день в 1786 году Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма (его проводник) покорили Монблан — высочайшую вершину Альп. Все попытки подняться на вершину, совершаемые до этого дня другими скалолазами, оставались безрезультатными.

8 августа - Международный день альпинизма

8 августа - Международный день альпинизмаСтремись всегда лишь только вверх
И будь по жизни оптимистом!
Тебя ждет красочный успех,
Ты станешь лучшим альпинистом!

Пусть покорятся все вершины
Красиво, просто и легко!
Не встречай вовек лавины,
Лишь поднимайся высоко!

***

Альпинист, тебе желаю
Достигать больших высот,
Чтоб не подводили силы,
Чтоб всегда ты шел вперед.

Какую гору ты ни встреть —
На нее ты сможешь взлезть.
Пожелаю в праздник твой —
Быть счастливым всей душой.

8 августа - Международный день альпинизма
8 августа - Международный день альпинизма

Стать повелителем горы
Стремится каждый, несомненно,
В твоей душе горят костры,
И сердце рвётся к переменам.

Тебе отваги не занять,
В крови полно адреналина,
Большое счастье — покорять
Непревзойдённые вершины!

Твой смысл жизни — альпинизм,
Призванью изменять не стоит,
Пусть бьёт фонтаном героизм,
Гордятся все друзья тобою!

***

С Днем альпинизма я приветствую тебя!
Любой поход пускай успешным будет,
Любая пусть тебе дается высота
И никогда успех пусть не отступит.

Пусть согревает только лишь тепло
И будет снаряжение в порядке,
Короче, пусть все будет хорошо,
Светло, спокойно, радостно и гладко.

***

С Днем альпинизма международным,
Залезете куда угодно,
Так покорите вы все горы
И Джомолунгму, и Чогори,
Восторгом будут приключенья,
Только отбросьте страх, сомненья,
Пускай удачным будет путь,
В беде пусть руку подадут,
Когда-то детям, с артистизмом,
Расскажете об альпинизме.

Источник: pozdravok.ru

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