С Днем альпинизма 8 августа клевые картинки и прикольные поздравления: Если друг оказался вдруг

Международный день альпинизма поклонники этого вида спорта и все, кому небезразличны новые высоты, ежегодно отмечают 8 августа. Дата праздника приурочена к памятному событию — в этот день в 1786 году Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма (его проводник) покорили Монблан — высочайшую вершину Альп. Все попытки подняться на вершину, совершаемые до этого дня другими скалолазами, оставались безрезультатными.
8 августа - Международный день альпинизмаСтремись всегда лишь только вверх
И будь по жизни оптимистом!
Тебя ждет красочный успех,
Ты станешь лучшим альпинистом!
Пусть покорятся все вершины
Красиво, просто и легко!
Не встречай вовек лавины,
Лишь поднимайся высоко!
***
Альпинист, тебе желаю
Достигать больших высот,
Чтоб не подводили силы,
Чтоб всегда ты шел вперед.
Какую гору ты ни встреть —
На нее ты сможешь взлезть.
Пожелаю в праздник твой —
Быть счастливым всей душой.
Стать повелителем горы
Стремится каждый, несомненно,
В твоей душе горят костры,
И сердце рвётся к переменам.
Тебе отваги не занять,
В крови полно адреналина,
Большое счастье — покорять
Непревзойдённые вершины!
Твой смысл жизни — альпинизм,
Призванью изменять не стоит,
Пусть бьёт фонтаном героизм,
Гордятся все друзья тобою!
***
С Днем альпинизма я приветствую тебя!
Любой поход пускай успешным будет,
Любая пусть тебе дается высота
И никогда успех пусть не отступит.
Пусть согревает только лишь тепло
И будет снаряжение в порядке,
Короче, пусть все будет хорошо,
Светло, спокойно, радостно и гладко.
***
С Днем альпинизма международным,
Залезете куда угодно,
Так покорите вы все горы
И Джомолунгму, и Чогори,
Восторгом будут приключенья,
Только отбросьте страх, сомненья,
Пускай удачным будет путь,
В беде пусть руку подадут,
Когда-то детям, с артистизмом,
Расскажете об альпинизме.
Источник: pozdravok.ru