С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого
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С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого

4:34:218/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пусть талант твой, офтальмолог, всё крепчает с каждым днём, век рабочий будет долог, всех чтоб радовать трудом!

8 августа - Международный день офтальмологии
8 августа - Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии принято отмечать ежегодно 8 августа. Впервые этот праздник отметили в 2004 году. Этот праздник существует благодаря деятельности и немалым заслугам советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины, академика Российской академии Медицинских Наук — Святослава Николаевича Фёдорова. 

С Днём офтальмолога тебя я поздравляю
И зрения отменного желаю,
Чтоб белке ты мог в глаз попасть легко,
Даже когда зверушка далеко!

И пусть на всех дорогах-перепутьях
Твоей руки Фортуна не отпустит,
И будет сногсшибательный успех
Твою персону отличать от всех!

***

Чтобы не было проблем
С нашими глазами,
Нужно подружиться всем
С чудо-докторами.

Вмиг на помощь поспешит
Офтальмолог лично,
Все недуги устранит,
Видеть чтоб отлично.

Пусть здоровье никогда
Вас не подставляет,
Чтоб успех найти в трудах,
Глазки исцеляя!

8 августа - Международный день офтальмологии
8 августа - Международный день офтальмологии

Спасибо офтальмологи вам всем,
За то, что улучшаете нам зрение,
Без вас бы было туго нам совсем,
А вы для наших глаз просто спасение!

Желаю, чтоб все ваши пациенты
Всегда вам были очень благодарны,
Ведь нет, наверно, лучшего презента,
Чем ясный взгляд с улыбкой лучезарной!

***

Пусть талант твой, офтальмолог,
Всё крепчает с каждым днём,
Век рабочий будет долог,
Всех чтоб радовать трудом!

Зависть обойдёт сторонкой,
Уваженье возрастёт,
И успехов будет горка
Прибавляться каждый год!

***

Офтальмолог — доктор классный,
Может зрение вернуть.
Я желаю, ежечасно
В уважении тонуть!

Благодарность пациентов
Усталь уберёт и грусть,
А зарплата не в конвертах,
А в мешках приходит пусть!

Источник: pozdravok.ru

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