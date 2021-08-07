С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого

Международный день офтальмологии принято отмечать ежегодно 8 августа. Впервые этот праздник отметили в 2004 году. Этот праздник существует благодаря деятельности и немалым заслугам советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины, академика Российской академии Медицинских Наук — Святослава Николаевича Фёдорова.
С Днём офтальмолога тебя я поздравляю
И зрения отменного желаю,
Чтоб белке ты мог в глаз попасть легко,
Даже когда зверушка далеко!
И пусть на всех дорогах-перепутьях
Твоей руки Фортуна не отпустит,
И будет сногсшибательный успех
Твою персону отличать от всех!
***
Чтобы не было проблем
С нашими глазами,
Нужно подружиться всем
С чудо-докторами.
Вмиг на помощь поспешит
Офтальмолог лично,
Все недуги устранит,
Видеть чтоб отлично.
Пусть здоровье никогда
Вас не подставляет,
Чтоб успех найти в трудах,
Глазки исцеляя!
Спасибо офтальмологи вам всем,
За то, что улучшаете нам зрение,
Без вас бы было туго нам совсем,
А вы для наших глаз просто спасение!
Желаю, чтоб все ваши пациенты
Всегда вам были очень благодарны,
Ведь нет, наверно, лучшего презента,
Чем ясный взгляд с улыбкой лучезарной!
***
Пусть талант твой, офтальмолог,
Всё крепчает с каждым днём,
Век рабочий будет долог,
Всех чтоб радовать трудом!
Зависть обойдёт сторонкой,
Уваженье возрастёт,
И успехов будет горка
Прибавляться каждый год!
***
Офтальмолог — доктор классный,
Может зрение вернуть.
Я желаю, ежечасно
В уважении тонуть!
Благодарность пациентов
Усталь уберёт и грусть,
А зарплата не в конвертах,
А в мешках приходит пусть!
Источник: pozdravok.ru