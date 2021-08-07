С Всемирным днем кошек 8 августа самые замурчательные и волнующие поздравления и картинки
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С Всемирным днем кошек 8 августа самые замурчательные и волнующие поздравления и картинки

8:19:258/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ушки, хвост трубой, усы, чёткий запах колбасы. Это кто? Конечно, кошка! Пообедала немножко.

8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - Всемирный день кошек

Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих любимцев был учрежден специальный праздник День кошек, который отмечается в России в первый день весны, 1 марта. А Всемирный день кошек отмечают 8 августа.  

8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - Всемирный день кошек

Поздравляю с Днём пушистых,
Милых, славных невозможно,
Голых, мягких, мускулистых,
Самых лучших — наших кошек!

Пусть же вкрадчиво, как раньше,
Они шествуют по миру,
Озаряя сердце счастьем
И мурлыча нежной лирой.

Доброте пускай научат
Повелители сердец,
Котик — самый-самый лучший
Эволюции венец!

***

Кота, кота, котик,
Тепленький животик,
Гладенькая спинка,
Рыжая шерстинка,
Ходит котик мягко
На пушистых лапках,
Любит котик мяско,
Молочко и ласку.
Радостно, что есть
Мой котик у меня,
День всемирный кошек
Могу отметить я!

8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - Всемирный день кошек

Сегодня кошек чествуем, друзья!
Представить мир без них нельзя,
Без белых, черных, полосатых,
Пушистых, гладеньких, усатых,
Без дорогих, красивых, модных,
И без простых и беспородных.
Поздравить кошек мы хотим,
Кусочек лакомый дадим,
Они сказать «спасибо» смогут —
Потрутся ласково об ногу.

***

С всемирным днем кошек
Я вас поздравляю,
Любовь они щедро
Хозяевам дарят.

Мурлыкают песни
На сон нам грядущий,
С кошками жизнь
Добрее и лучше.

В семье, где есть кошки,
Там мир и уют,
Так пусть в каждом доме
Кошки живу.

***

Ушки, хвост трубой, усы,
Чёткий запах колбасы.
Это кто? Конечно, кошка!
Пообедала немножко.

Увлекательно мурчит,
Словно реченька журчит.
Ты возьми её на руки!
Жизнь без кошки — море скуки.

Источник: pozdravok.ru

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