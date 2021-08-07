С Всемирным днем кошек 8 августа самые замурчательные и волнующие поздравления и картинки

Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих любимцев был учрежден специальный праздник День кошек, который отмечается в России в первый день весны, 1 марта. А Всемирный день кошек отмечают 8 августа.
Поздравляю с Днём пушистых,
Милых, славных невозможно,
Голых, мягких, мускулистых,
Самых лучших — наших кошек!
Пусть же вкрадчиво, как раньше,
Они шествуют по миру,
Озаряя сердце счастьем
И мурлыча нежной лирой.
Доброте пускай научат
Повелители сердец,
Котик — самый-самый лучший
Эволюции венец!
***
Кота, кота, котик,
Тепленький животик,
Гладенькая спинка,
Рыжая шерстинка,
Ходит котик мягко
На пушистых лапках,
Любит котик мяско,
Молочко и ласку.
Радостно, что есть
Мой котик у меня,
День всемирный кошек
Могу отметить я!
Сегодня кошек чествуем, друзья!
Представить мир без них нельзя,
Без белых, черных, полосатых,
Пушистых, гладеньких, усатых,
Без дорогих, красивых, модных,
И без простых и беспородных.
Поздравить кошек мы хотим,
Кусочек лакомый дадим,
Они сказать «спасибо» смогут —
Потрутся ласково об ногу.
***
С всемирным днем кошек
Я вас поздравляю,
Любовь они щедро
Хозяевам дарят.
Мурлыкают песни
На сон нам грядущий,
С кошками жизнь
Добрее и лучше.
В семье, где есть кошки,
Там мир и уют,
Так пусть в каждом доме
Кошки живу.
***
Ушки, хвост трубой, усы,
Чёткий запах колбасы.
Это кто? Конечно, кошка!
Пообедала немножко.
Увлекательно мурчит,
Словно реченька журчит.
Ты возьми её на руки!
Жизнь без кошки — море скуки.
Источник: pozdravok.ru