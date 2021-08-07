Как продавцы магазина DNS обхитрили вора в Бердске: За странную кражу он получил срок
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Как продавцы магазина DNS обхитрили вора в Бердске: За странную кражу он получил срок

1:10:118/7/2021,Анастасия СолодковаФото: DNS
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«Покупатель» придумал тайник в электроплите, куда спрятал похищенный со стеллажа аккумулятор. Вернувшись позже, он достал коробку и засунул в карман. Но на выходе его ждало двойное разочарование.

Продавцы ДНС оказались хитрее вора

В мировом суде Бердска в июле 2021 года вынесли обвинительный приговор магазинному вору, который ушел из торговой точки в Микрорайоне, по сути, с пустыми руками. Холостой и безработный бердчанин ранее уже был осужден по ст. 158 УК РФ «Кража» на 2 года, но вышел раньше времени по УДО.

На этот раз ему инкриминировали покушение на кражу, поскольку вынес из магазина он пустую коробку. Инцидент произошел в магазине ДНС, расположенном на ул. Красная Сибирь в Бердске.

«Полагая, что за его действиями никто не наблюдает, он подошел к стеллажу с портативными аккумуляторами, с которого похитил коробку с находящимся внутри портативным аккумулятором «Хипер Форс Повер» (HIPER Force Power), стоимостью 4000 рублей, и спрятал коробку с находящимся внутри аккумулятором в электрическую плиту. После чего вышел из магазина с целью не привлечения внимания», - говорится в материалах дела.

Однако странная выходка посетителя магазина не осталась незамеченной. Манипуляции с коробкой заметил сотрудник ДНС по видеонаблюдению. Он вытащил из спрятанной в электропечке коробки аккумуляторы, а пустую упаковку вернул в тайник.

Через какое-то время «покупатель» вернулся в магазин, достал спрятанную ранее коробку из плиты, положил во внутренний карман куртки и прошел мимо кассы, не заплатив. Он не подозревал, что коробку уже опустошили бдительные сотрудники торгового зала. А на выходе его ждало разочарование — задержали.

Суд квалифицировал деяния подсудимого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ - покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества.

Отпираться в преступном умысле было бесполезно под давлением неопровержимых улик в виде записей с камер наблюдения. Поэтому вор согласился с предъявленными обвинениями. На этом основании судебный процесс проходил без судебного разбирательства. Подсудимый заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Адвокат, гособвинитель, представитель потерпевшей стороны не возражали.

Кроме того, суд учел некоторые факты: подсудимый стоит на учете у нарколога, но по месту жительства характеризуется положительно; имеет судимость, но к административной ответственности не привлекался; подтвердилось наличие ряда заболеваний. А признание вины, раскаяние и явка с повинной явились для суда смягчающими обстоятельствами. Отягчающим стал рецидив преступления.

При этом 9000 рублей, выплаченные адвокату за защиту подсудимого, взыскивать с него не будут. Данные издержки следует отнести за счет государства, решил суд.

Мировой судья второго участка Любовь Майдан признала бердчанина виновным в покушении на кражу и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Он обязан раз в месяц являться в полицию и не менять места жительства без уведомления специализированного органа.

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