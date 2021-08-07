Месть сына: Расправился с норковой шубой матери после ссоры взрослый житель Бердска

В июле 2021 года вступил в силу приговор мирового судьи 2-го судебного участка Бердска Любови Майдан. Суд признал виновным бердчанина, который разорвал норковую шубу матери после ссоры. Взрослый сын с практически безупречной репутацией сорвал злость на меховом пальто.
Инцидент произошел в феврале 2021 года. В разгар зимы женщина осталась без верхней одежды. И решила написать заявление на сына, который расправился с ее шубой.
Брдчанину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного материального ущерба.
В ночь на 1 февраля Александр после конфликта со своей матерью решил ей отомстить.
«Он взял в руки норковую шубу, наступил на одну из ее частей ногой, а свободную часть стал с силой тянуть в противоположную сторону, в результате чего порвал меховую часть шубы с левой стороны от верхней части до подола», - сказано в материалах дела.
Ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей.
С предъявленным обвинением подсудимый согласился в полном объеме. Он ходатайствовал о проведении процесса в особом порядке, то есть без судебного следствия, основываясь на доказательствах, собранных по уголовному делу. Суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, а также явку с повинной, положительные характеристики и отсутствие общественной опасности преступления. И не нашел отягчающих обстоятельств.
На основании всего этого суд признал Александра виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Вознаграждение адвоката в период дознания 1800 рублей заплатит государство.
Вряд ли после такого итога взаимоотношения самых близких людей станут теплее.