Почему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
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Почему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска

4:13:308/7/2021
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Самый дорогой дневной рацион у беременных и кормящих, содержащихся в изоляторе временного содержания. Свои меню имеют несовершеннолетние заключенные и инвалиды.

В ИВС отдела МВД по Бердску арестованный кормят из своей посуды

Отдел МВД по Бердску объявил аукцион по выбору подрядчика, который будет кормить арестованных, содержащихся в изоляторе временного содержания полиции. Трехразовое горячее питание полагается тем, кто находится в ИВС более трех часов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 августа. Полицейское ведомство готово заплатить победителю аукциона 400 000 рублей за приготовление арестованным еды с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

Бердская полиция заказывает готовые завтраки, обеды и ужины надлежащего качества по числу находящихся в ИВС. В стоимость контракта входят цена продуктов, приготовление пищи и ее доставка. Согласно расписанию, арестованные в изоляторе временного содержания отдела МВД по Бердску завтракают в 9.00, обедают - в 14.00, ужинают в 18.00. На каждый прием пищи отводится полчаса.

Ежедневно полиция делает заявку на количество «обедов», поскольку число арестованных меняется. Но меню, составленное поваром на неделю, должно согласовываться с заказчиком. На обед обязательно варят суп — первое блюдо. Дневная калорийность распределяется так: завтрак – 30-35%, обед – 40-45%, на ужин – 30-20%. При этом еда должны быть приготовлена не раньше, чем за час до начала раздачи по камерам. Оптимальная температура супа 75 градусов, вторых блюд — 65, чая — 80, компота — 60 градусов. Не ниже.

В аукционной документации предусмотрен до граммов каждый вид продуктов, которые полагаются заключенным: хлеб, каша, макароны, мясо, рыба, масло, сахар, овощи, сухофрукты, молоко и даже горчица и томатная паста. Для мужчин и женщин раскладка разная. Предполагается, что сидящие в ИВС мужчины едят больше, хотя стоимость их еды ниже, чем у других.

Повышенная норма питания полагается беременным и кормящим матерям. Для них предусмотрены творог и яйца. Свои нормативы есть для несовершеннолетних и инвалидов, которые оказались в камере изолятора временного содержания.

Суточная кормежка арестованных мужчин оценивается в 282,4 рубля, женщин — почти в 284, несовершеннолетних — 584,6, инвалидов — 300, а беременных и кормящих грудью — около 457 рублей. Цена сухого пайка составляет 294 рубля. Средняя арифметическая стоимость еды одного заключенного в бердском ИВС равна 367 рублей без двух копеек.

В документах закупки указывается, что расчет максимальной начальной цены контракта делался на основании приказа и по методике Минэкономразвития РФ.

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