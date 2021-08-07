Кандидата Канарейкина сняли с выборов: Выдвиженца в Госдуму от "Единой России" на округе в Бердске нет

В Новосибирской области завершился этап представления документов на регистрацию кандидатов на федеральных выборах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование за депутатов Государственной думы пройдет 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
По информации облизбиркома, документы на регистрацию представил 41 кандидат, из них 33 уже зарегистрированы окружными комиссиями. Напомним, что Бердск входит в Искитимский одномандатный округ №137.
Здесь баллотируются Евгений Лебедев (ЛДПР), Виталий Новоселов (КПРФ), Александр Плюшкин (Гражданская Платформа), Евгений Цыбизов (Партия роста), Александр Аверкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Андрей Теряев (Новые люди), Наталья Пинус (Родина) и Елена Пивоварова (Яблоко).
Избирком снял с думских выборов кандидата по 137-у округу, самовыдвиженца Сергея Канарейкина. Он не представил документы на регистрацию и подписные листы в окружную комиссию в срок — до 18 часов 4 августа. По той же причине отказано в регистрации кандидату по округу №136, самовыдвиженцу Андрею Везнеру.
Примечательно, что «Единая Россия» выдвинула единственного одномандатника на думские выборы по четырем одномандатным округам, на которые поделена Новосибирская область. Это Дмитрий Савельев, баллотирующийся по 136-у округу. Вероятно, партия власти делает ставку на федеральный список, намереваясь через него получить места в нижней палате парламента.
Впрочем, регистрация выдвиженцев в депутаты Госдумы будет идти до 11 августа. Поэтому не исключено, что ситуация по списками изменится и кандидатов прибавится.
На сентябрьских выборах жителям Бердска, пришедшим на избирательные участки, выдадут по три бюллетеня, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» глава бердского избиркома Наталья Фокина. Первый - со списком кандидатов-одномандатников в Госдуму, второй - с перечнем партий, желающих иметь представительство в нижней палате парламента, и третий - с фамилиями кандидатов, которые хотят получить депутатский мандат горсовета Бердска.