Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование

Лицензированный препарат, обычно используемый для лечения аномальных уровней жирных веществ в крови, может снизить инфекцию, вызываемую вирусом SARS-CoV-2, до 70 процентов, показывает исследование, проведенное в лаборатории, проведенное международным сотрудничеством исследователей.
Исследовательская группа, возглавляемая Бирмингемским университетом и университетом Кил в Великобритании и Научным институтом Сан-Раффаэле в Италии, продемонстрировала, что фенофибрат и его активная форма (фенофибриновая кислота) могут значительно снизить инфекцию SARS-COV-2 в клетках человека в лаборатория. Важно отметить, что снижение инфекции было достигнуто с использованием концентраций препарата, которые являются безопасными и достижимыми при использовании стандартной клинической дозы фенофибрата. Фенофибрат, одобренный для использования в большинстве стран мира, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Национальный институт здравоохранения и медицинского обслуживания Великобритании (NICE), представляет собой пероральный препарат, который в настоящее время используется для лечения таких состояний, как высокие уровни холестерина и липидов (жирных веществ) в крови, пишет medicalxpress.com.
В настоящее время команда призывает к клиническим испытаниям препарата на госпитализированных пациентах с COVID-19, которые будут проведены в дополнение к двум клиническим испытаниям, которые в настоящее время также проводятся на таких пациентах в исследованиях, проводимых больницей Пенсильванского университета в США. и Еврейский университет Иерусалима в Израиле.
SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, заражает хозяина посредством взаимодействия между белком Spike на поверхности вируса и белком рецептора ACE2 на клетках-хозяевах. В этом исследовании, отвечая на глобальную пандемию COVID-19, команда провела тестирование группы уже лицензированных препаратов, включая фенофибрат, для выявления кандидатов, которые нарушают взаимодействия ACE2 и Spike. Выявив фенофибрат в качестве кандидата, они затем проверили эффективность препарата в снижении инфицирования клеток в лаборатории, используя оригинальные штаммы вируса SARS-CoV-2, выделенные в 2020 году. Они обнаружили, что фенофибрат снижает инфекцию до 70%.Дополнительные неопубликованные данные также показывают, что фенофибрат одинаково эффективен против новых вариантов SARS-CoV-2, включая альфа- и бета-варианты, и продолжаются исследования его эффективности в дельта-варианте.
Автор-корреспондент доктор Фархат Ханим из Университета Бирмингема в Великобритании пояснил: «Развитие новых, более заразных вариантов SARS-CoV-2 привело к быстрому росту показателей инфицирования и смертности в нескольких странах по всему миру, особенно в Великобритании, США и Европе. Хотя мы надеемся, что программы вакцинации снизят уровень инфицирования и распространение вируса в долгосрочной перспективе, по-прежнему существует острая необходимость в расширении нашего арсенала лекарств для лечения пациентов с SARS-CoV-2 ».
Соавтор-корреспондент д-р Алан Ричардсон из Кильского университета в Великобритании добавил: «В то время как в некоторых странах программы вакцинации развиваются быстрыми темпами, уровень вакцинации варьируется, и для большинства стран с низким средним уровнем дохода значительная часть населения маловероятна. должны пройти вакцинацию до 2022 года. Кроме того, хотя было показано, что вакцинация снижает частоту инфицирования и тяжесть заболевания, мы еще не уверены в силе и продолжительности ответа. По-прежнему срочно необходимы методы лечения пациентов с COVID-19, у которых развиваются симптомы или требуется госпитализация ".
Соавтор доктор Элиза Виченци из Научного института Сан-Раффаэле в Милане, Италия, сказала: «Наши данные показывают, что фенофибрат может иметь потенциал для уменьшения тяжести симптомов COVID-19, а также распространения вируса. Учитывая, что фенофибрат является пероральный препарат, который очень дешев и доступен во всем мире, наряду с его обширной историей клинического использования и хорошим профилем безопасности, наши данные имеют глобальное значение, особенно в странах с низким средним уровнем дохода и для тех людей, которым вакцины не рекомендуются или не подходят для таких случаев. в детстве, людям с гипериммунными расстройствами и тем, кто принимает иммунодепрессанты ».
Первый автор, доктор Скотт Дэвис, также из Университета Бирмингема, заключил: «Сейчас нам срочно необходимы дальнейшие клинические исследования, чтобы установить, является ли фенофибрат потенциальным терапевтическим средством для лечения инфекции SARS-CoV-2 ».
Исследование, опубликованное сегодня в Frontiers in Pharmacology, также было проведено в сотрудничестве с Копенгагенским университетом в Дании и Ливерпульским университетом в Великобритании.