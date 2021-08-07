Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?
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Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?

4:30:358/7/2021Фото: pixabay.com
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Промывание носа солевым раствором может помочь, если на ваше обоняние влияет инфекция или аллергия.

девушка, цветы
Потеря или изменение обоняния или вкуса может быть причиной COVID-19

Изменение обоняния может быть неприятным и повлиять на вкус вещей. Но обычно это не серьезно и может вылечиться через несколько недель или месяцев.

Потеря или изменение обоняния или вкуса может быть причиной COVID-19, пишет nhs.uk.

Причины потери или изменения обоняния

Изменения обоняния чаще всего вызываются:

холода или гриппа
синусит (инфекция носовых пазух)
аллергия, например сенная лихорадка
новообразования в носу (носовые полипы)

Это может вызвать:

потеря обоняния (аносмия)
нюхать то, чего нет (фантазия), например, дым или подгоревшие тосты
снижение обоняния (гипосмия)
запах вещей, которые нужно изменить (паросмия)

Также с возрастом часто теряется обоняние.

Чистка носа может помочь

Промывание носа солевым раствором может помочь, если на ваше обоняние влияет инфекция или аллергия.

Вы можете приготовить раствор соленой воды в домашних условиях.

В некоторых аптеках продаются пакетики, которые можно использовать для приготовления раствора соленой воды, и устройства, помогающие промыть нос.

Позвоните в аптеку или свяжитесь с ними через Интернет, прежде чем идти лично. Вы можете заказать доставку лекарств или попросить кого-нибудь их забрать.

Обратитесь к терапевту, если ваше обоняние не вернется к норме в течение нескольких недель.

Они проверит любые очевидные причины, такие как синусит или полипы в носу.

Они могут направить вас к специалисту для обследования, если не уверены, в чем проблема.

По-прежнему важно получить помощь от терапевта, если она вам нужна. Чтобы связаться с вашим терапевтом:

посетите их сайт
использовать приложение NHS
позвони им

Лечение утраченного или измененного обоняния

Ваше обоняние может прийти в норму через несколько недель или месяцев.

Устранение причины может помочь. Например, стероидные спреи для носа или капли могут помочь, если у вас синусит или полипы в носу.

Некоторым людям также может помочь лечение, называемое обучением обонянию. Чтобы узнать больше о тренировке обоняния:

AbScent: тренировка обоняния
Пятое чувство: проверка запахов и обучение

Иногда изменения обоняния не поддаются лечению и могут быть постоянными.
Если вы потеряли обоняние, возможно, вы не сможете почувствовать запах утечки газа, пожара или испорченной еды.

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