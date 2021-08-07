Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?

Изменение обоняния может быть неприятным и повлиять на вкус вещей. Но обычно это не серьезно и может вылечиться через несколько недель или месяцев.
Потеря или изменение обоняния или вкуса может быть причиной COVID-19, пишет nhs.uk.
Причины потери или изменения обоняния
Изменения обоняния чаще всего вызываются:
холода или гриппа
синусит (инфекция носовых пазух)
аллергия, например сенная лихорадка
новообразования в носу (носовые полипы)
Это может вызвать:
потеря обоняния (аносмия)
нюхать то, чего нет (фантазия), например, дым или подгоревшие тосты
снижение обоняния (гипосмия)
запах вещей, которые нужно изменить (паросмия)
Также с возрастом часто теряется обоняние.
Чистка носа может помочь
Промывание носа солевым раствором может помочь, если на ваше обоняние влияет инфекция или аллергия.
Вы можете приготовить раствор соленой воды в домашних условиях.
В некоторых аптеках продаются пакетики, которые можно использовать для приготовления раствора соленой воды, и устройства, помогающие промыть нос.
Позвоните в аптеку или свяжитесь с ними через Интернет, прежде чем идти лично. Вы можете заказать доставку лекарств или попросить кого-нибудь их забрать.
Обратитесь к терапевту, если ваше обоняние не вернется к норме в течение нескольких недель.
Они проверит любые очевидные причины, такие как синусит или полипы в носу.
Они могут направить вас к специалисту для обследования, если не уверены, в чем проблема.
По-прежнему важно получить помощь от терапевта, если она вам нужна. Чтобы связаться с вашим терапевтом:
посетите их сайт
использовать приложение NHS
позвони им
Лечение утраченного или измененного обоняния
Ваше обоняние может прийти в норму через несколько недель или месяцев.
Устранение причины может помочь. Например, стероидные спреи для носа или капли могут помочь, если у вас синусит или полипы в носу.
Некоторым людям также может помочь лечение, называемое обучением обонянию. Чтобы узнать больше о тренировке обоняния:
AbScent: тренировка обоняния
Пятое чувство: проверка запахов и обучение
Иногда изменения обоняния не поддаются лечению и могут быть постоянными.
Если вы потеряли обоняние, возможно, вы не сможете почувствовать запах утечки газа, пожара или испорченной еды.