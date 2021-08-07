Какие виды зубных протезов существуют? Как за ними ухаживать?

Протезы - это съемные искусственные зубы из акрила (пластика), нейлона или металла. Они плотно прилегают к деснам, заменяя отсутствующие зубы и устраняя потенциальные проблемы, вызванные зазорами.
Щели, оставленные отсутствующими зубами, могут вызвать проблемы с приемом пищи и речью, а зубы по обе стороны от щели могут врастать в пространство под углом, пишет nhs.uk.
Иногда необходимо удалить и заменить все зубы.
Поэтому вам может понадобиться:
полные протезы (полный комплект) - которые заменяют все ваши верхние или нижние зубы, или
частичные протезы - заменяющие всего 1 зуб или несколько отсутствующих зубов
Зубные протезы могут помочь предотвратить проблемы с едой и речью, а если вам нужны полные зубные протезы, они также могут улучшить внешний вид вашей улыбки и придать вам уверенности.
На этой странице представлена информация для всех, кто рассматривает зубные протезы, и советы для тех, кто их уже носит.
Как устанавливаются протезы
Полные протезы
Полный протез будет установлен, если все ваши верхние или нижние зубы необходимо удалить или вам нужно заменить старый полный протез.
Протез обычно устанавливается сразу после удаления зубов, а это значит, что вы не останетесь без зубов. Протез плотно прилегает к деснам и челюстной кости.
Но если вам установят протезы сразу после удаления нескольких зубов, десна и кость изменят форму довольно быстро, и протезы, вероятно, потребуют повторной прокладки или переделки через несколько месяцев.
Иногда, возможно, придется оставить десны для заживления и изменения формы в течение нескольких месяцев, прежде чем можно будет установить зубные протезы.
Вы можете обратиться к стоматологу или к квалифицированному зубному технику, чтобы он изготовил и установил зубные протезы.
Разница между стоматологом и клиническим зубным техником (с точки зрения изготовления зубных протезов) изложена ниже.
стоматолог - снимет мерки и слепки (слепки) вашего рта, а затем закажет вам полные или частичные протезы у зубного техника
клинический зубной техник - предоставит полный комплект зубных протезов напрямую, без необходимости посещения стоматолога (хотя вы все равно должны проходить регулярные стоматологические осмотры у стоматолога)
Пробный протез будет создан по слепкам вашего рта.
Дантист или клинический зубной техник попробует это у вас во рту, чтобы оценить соответствие, а вы - внешний вид.
Форма и цвет могут быть скорректированы до изготовления окончательного протеза.
Частичные протезы
Частичный протез предназначен для заполнения промежутков, оставленных одним или несколькими отсутствующими зубами. Это пластина из пластика, нейлона или металла с прикрепленными к ней множеством вставных зубов.
Обычно он прикрепляется к некоторым из ваших естественных зубов с помощью металлических застежек, которые надежно удерживают его во рту. Его можно легко отстегнуть и снять.
Иногда зажимы могут быть изготовлены из материала цвета зубов или десен, хотя зажимы этого типа не всегда подходят, поскольку они имеют тенденцию быть более хрупкими, чем металл.
Ваш стоматолог может измерить ваш полость рта и заказать для вас частичный протез, или вы можете обратиться к квалифицированному клиническому зубному технику, который может предоставить вам частичный протез сразу после того, как вы впервые обратитесь к стоматологу для получения плана лечения и справки о состоянии полости рта.
На веб-сайте Oral Health Foundation можно найти дополнительную информацию и советы о мостовидных протезах и частичных зубных протезах , в том числе о том, какой тип зубного протеза (металлический или пластиковый) лучше всего подходит для вас.
Несъемный мостовидный протез является альтернативой частичному протезу и может подойти некоторым людям.
Коронки надеваются на зубы по обе стороны от промежутка и соединяются вставным зубом, который вставляется в промежуток.
Уход за зубными протезами
Поначалу протезы могут показаться немного странными, но вы скоро привыкнете их носить.
Поначалу вам может потребоваться носить зубные протезы все время, в том числе во время сна.
Ваш стоматолог или клинический зубной техник посоветует вам, следует ли вам снимать зубные протезы перед сном.
Не всегда нужно снимать зубные протезы на ночь, но это позволит деснам отдохнуть во время сна.
Если вы снимаете зубные протезы, их следует хранить во влажном состоянии - например, в воде или полиэтиленовом пакете с небольшим количеством влажной ваты, или в подходящем растворе для чистки зубных протезов на ночь.
Это предотвратит высыхание и изменение формы материала протеза.
Гигиена полости рта
При ношении зубных протезов не менее важно поддерживать чистоту рта.
Вы должны чистить оставшиеся зубы, десны и язык каждое утро и вечер зубной пастой с фтором, чтобы предотвратить кариес , заболевания десен и другие стоматологические проблемы.
Чистка зубных протезов
Важно регулярно удалять зубной налет и остатки пищи с зубных протезов.
Это связано с тем, что нечистые протезы также могут вызывать такие проблемы, как неприятный запах изо рта , болезни десен , кариес и молочница полости рта .
Чистите зубные протезы так же часто, как и обычные зубы (не реже двух раз в день: каждое утро и ночь).
Вам следует:
почистите зубные протезы зубной пастой или водой с мылом перед замачиванием, чтобы удалить частицы пищи
замочите их в газированном растворе таблеток для чистки зубных протезов, чтобы удалить пятна и бактерии (следуйте инструкциям производителя)
почистите их снова, как обычные зубы (но не чистите их слишком сильно)
Зубные протезы могут сломаться, если их уронить, поэтому протирайте их над тазом или раковиной, наполненными водой, или чем-то мягким, например, сложенным полотенцем.
На веб-сайте Oral Health Foundation есть дополнительная информация о чистке зубных протезов.
Питание с зубными протезами
Когда вы впервые начинаете носить зубные протезы, вы должны есть мягкую пищу, нарезанную небольшими кусочками, и медленно пережевывать обеими сторонами рта.
Избегайте жевательной резинки и любой липкой, твердой или острой пищи.
Вы можете постепенно начать есть другие продукты, пока не вернетесь к своей старой диете. Никогда не пользуйтесь зубочистками.
Клей для зубных протезов
Если ваши протезы подходят правильно, вам не обязательно использовать фиксатор (клей) для зубных протезов.
Но если ваша челюстная кость значительно сократилась, клей может быть единственным способом сохранить ваши зубные протезы.
Ваш стоматолог или клинический зубной техник посоветует вам, если это так.
Поначалу некоторые люди чувствуют себя более уверенно со своими зубными протезами, если используют клей. Следуйте инструкциям производителя и избегайте использования чрезмерных количеств.
Клей можно удалить с протеза, промыв его водой с мылом.
Остатки клея во рту, возможно, придется удалить влажным кухонным полотенцем или чистой влажной фланелью.
Когда обратиться к стоматологу
Вы должны продолжать регулярно посещать стоматолога, если у вас есть зубные протезы (даже если у вас есть полные зубные протезы), чтобы он мог проверить наличие каких-либо проблем.
Если вы правильно ухаживаете за зубными протезами, они прослужат несколько лет.
Но ваши десны и челюстная кость со временем сожмутся, а это означает, что протезы могут не подходить так хорошо, как раньше, и могут расшататься или изнашиваться.
Как можно скорее обратитесь к стоматологу, если:
ваши зубные протезы щелкают, когда вы говорите
ваши зубные протезы соскальзывают, или вы чувствуете, что они больше не подходят
ваши зубные протезы неудобны
ваши зубные протезы явно изношены
у вас есть признаки заболевания десен или кариеса , такие как кровоточивость десен или неприятный запах изо рта
Если не заменить плохо подогнанные или изношенные протезы, они могут вызвать сильный дискомфорт и привести к язвам во рту, инфекциям или проблемам с едой и речью.