Как бороться с летающими муравьями - два простых решения в домашних условиях

Летающие муравьи сейчас кажутся повсюду - и это очень раздражает. Так как же от них избавиться?
Лето, как правило, приносит из деревянных конструкций всевозможных жуков, насекомых и жутких ползаний, а шершни, мухи и осы гонят настоящих вредителей. Но одно из этих тварей - одно из самых раздражающих - это летающий муравей, который имеет тенденцию роиться в воздухе в определенные дни каждого года, пишет express.co.uk.
Летающие муравьи похожи на обычных садовых муравьев - только с крыльями, а это значит, что они намного больше раздражают.
Как правило, все они появляются в воздухе одновременно, в то, что мы называем «Днем летающих муравьев», хотя на самом деле это не установленный день каждый год.
Однако в зависимости от прогноза погоды это обычно происходит с июня по сентябрь и может происходить более одного дня в году.
Как избавиться от летающих муравьев
Летающие муравьи невероятно раздражают, но на самом деле они совершенно безвредны.
Тем не менее, вы можете захотеть избавиться от них или переместить их.
В 2018 году летающие муравьи вторгаются в корт Уимблдона, что сильно отвлекает.
Итак, пробуете ли вы лучшее впечатление от Энди Мюррея или просто хотите провести время в тишине в своем саду, у нас есть несколько советов, как бороться с надоедливыми насекомыми.
Распылитель
Просто наполните пустую бутылку с распылителем двумя частями воды и одной частью жидкости для мытья посуды.
Затем добавьте несколько капель масла мяты перечной.
Сделайте это в любом месте, где собрались муравьи, и это должно помочь им продвинуться дальше.
Паста из яблочного сока
Как вариант, приготовьте смесь из яблочного сока и искусственного подсластителя и перемешайте до состояния пасты.
Оставьте на земле рядом с летающими муравьями, которые подберут раствор и отнесут его в свою колонию, убив их.
Помните, что убийство летающих муравьев наносит ущерб окружающей среде.
Они могут раздражать, но на самом деле эти существа являются жизненно важным источником пищи для многих видов птиц, а также полезны для улучшения плодородия вашего сада.