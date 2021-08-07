Ученые: Умеренное употребление алкоголя напрямую связано с несколькими видами рака
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Ученые: Умеренное употребление алкоголя напрямую связано с несколькими видами рака

3:00:118/7/2021Фото: pxhere.com
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Когда алкоголь в нашем организме превращается в ацетальдегид, он вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток, что делает их уязвимыми для рака.

алкоголь
Когда алкоголь в нашем организме превращается в ацетальдегид, он вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток, что делает их уязвимыми для рака
Сюжет: Онкология
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Есть веские доказательства того, что алкоголь стал причиной значительного бремени рака во всем мире: более 600 000 случаев были связаны с употреблением алкоголя в 2020 году. Исследователи полагают, что употребление алкоголя связано с большим количеством раковых заболеваний, чем считалось ранее.

Когда алкоголь в нашем организме превращается в ацетальдегид, он вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток, что делает их уязвимыми для рака. Некоторые части тела, например, рот и горло, особенно подвержены вреду, наносимому алкоголем. Однако исследователи выявили несколько различных видов рака, связанных с употреблением алкоголя, пишет express.co.uk.

В исследовании, проведенном Имперским колледжем, были изучены данные из 680 обзоров опубликованных исследований, чтобы определить связь между алкоголем и несколькими видами рака.

Анализ показал, что алкоголь связан с несколькими видами рака, включая рак головы, шеи и рта, глотки и гортани, пищевода и кишечника, а также более широко известную связь с раком груди и печени.

Джота Митроу, директор по исследованиям и инновациям Всемирного фонда исследований рака (WCRF), сказал: «Этот обзорный обзор подтверждает доказательства связи алкоголя и кофе с раком.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять механизмы, участвующие в связях между кофе и раком, а также между алкоголем и различными подтипами рака».

Авторы призвали к более жесткой политике общественного здравоохранения, чтобы помочь людям лучше понять связь между употреблением алкоголя и раком.

Исследование также показало, что потребление кофе связано с более низким риском рака печени и базальноклеточной карциномы кожи, наиболее распространенной формы рака кожи.

Исследователи полагают, что это в первую очередь связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами химического соединения кофе, которые защищают от заболеваний, вызванных воспалением.

Предыдущее исследование, опубликованное в Lancet Oncology, показало, что употребление алкоголя было причиной 568 700 случаев рака у мужчин и 172 600 случаев у женщин в 2020 году.

Исследование показало, что, хотя большинство случаев рака, вызванного алкоголем, было связано с обильным или «рискованным» употреблением алкоголя, даже умеренное употребление алкоголя, по оценкам, было причиной таких случаев.

Харриет Рамгей из Международного агентства по изучению рака заявила, что более низкий уровень употребления алкоголя увеличивает риск рака, при этом данные показывают, что употребление до 10 г алкоголя в день вызвало от 33 400 до 145 800 случаев заболевания во всем мире в 2020 году.

Она сказала: «Влияние алкоголя на рак часто неизвестно или игнорируется, поэтому нам необходимо повышать осведомленность общественности о связи между алкоголем и раком, а также проводить политику по снижению общего потребления алкоголя, чтобы предотвратить бремя рака и других заболеваний, связанных с алкоголем.

«Существует задержка между употреблением алкоголя и возможным развитием рака, поэтому необходимо учитывать латентный период между годом данных о воздействии алкоголя и годом постановки диагноза рака».

Причины

Согласно данным Cancer Research UK, алкоголь может вызвать рак в основном по следующим причинам:

Повреждение клеток: организм превратил алкоголь в химическое вещество, называемое ацетальдегидом, которое вызывает повреждение наших клеток, а также может мешать клеткам восстанавливать это повреждение.

Изменения гормонов: алкоголь может повышать уровень некоторых гормонов, таких как эстроген и инсулин. Гормоны являются химическими посредниками, и более высокие уровни могут заставить клетки чаще делиться, что увеличивает шансы на развитие раковых клеток.

Изменения в клетках во рту и горле: алкоголь может сделать клетки во рту и горле более склонными к абсурдным вредным химическим веществам, что облегчает проникновение канцерогенных веществ в клетки и их повреждение.

В Великобритании рекомендуется пить не более 14 единиц в неделю и проводить не менее трех дней как для мужчин, так и для женщин.

Всемирный фонд исследований рака утверждает, что ограничение потребления алкоголя, поддержание здорового веса и соблюдение риска диеты с использованием цельнозерновых овощей и пульса могут помочь предотвратить угрозу рака.

Они предлагают следующие советы по сокращению употребления алкоголя, чтобы снизить риск рака:

Выбирайте порцию наименьшего размера: избегайте двойных мер спирта.
Альтернатива: замените каждый алкогольный напиток безалкогольным напитком.
Разбавляйте алкогольные напитки: разбавляйте алкогольные напитки низкокалорийным миксером, чтобы они прослужили дольше.
Покупайте слабоалкогольные или безалкогольные альтернативы: выбирайте легкие, большие безалкогольные или безалкогольные игристые вина.

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