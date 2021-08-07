Будет ли дождь на Анну 7 августа в Бердске: что говорят народные приметы

Метеорологическая обстановка 7 августа в Бердске от МЧС:
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.
Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +23, +28°С.
Этот народный праздник посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа (Помазанника Божьего).
ПриметыЛюди очень внимательно следят за погодой с самого начала этого дня. Если с утра холодно, то и зима придет рано и будет холодной. Погода в первой половине дня предсказывает, каковой будет зима до декабря, а после обеда – говорит о том, какую погоду ждать с января.
Если аисты решили начать приготовления к отлету, значит, зима сулит быть ранней и морозной, а весна, наоборот, теплой.
Еще одним предзнаменованием суровой зимы служат муравьи, если они начинают увеличивать муравейники.
Если зазеленеет овес (второй раз) – это к дождливой осени.
А вот если «на Анну» пойдет дождь – зима будет теплой и снежной.