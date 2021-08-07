Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
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Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов

5:45:298/7/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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А там не за горами и мощный удар 10 августа, когда по прогнозу ФИАН, на землю обрушится сильная магнитная буря.

Так что скучать метеопатам не придется опять, даже в субботу!
Так что скучать метеопатам не придется опять, даже в субботу!
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Какой будет магнитная буря сегодня, 7 августа? После вчерашних качелей, когда геоудар шел по суткам с остановками, на этот раз магнитная буря начнется около полуночи по московскому времени, далее до будут небольшие колебания магнитной сферы солнца, с 12.00 до 15.00 (по Москве) и с 16.00 до 19.00 (по времени Новосибирска) будет долгожданное затишье. Затем буря будет набирать обороты и ударит к 21.00 (по Москве) и 24.00 (по времени Новосибирска).
Так что скучать метеопатам не придется опять, даже в субботу!
А там не за горами и мощный удар 10 августа, когда по прогнозу ФИАН, на землю обрушится сильная магнитная буря.

Как прожить этот день метеозависимым людям?
1. Принимайте удары стойко, но бережно по отношению к себе.
2. По возможности, не работайте на огороде и даче.
3. Не вставайте утром резко с кровати, послушайте свой организм. Вполне возможно, буря пройдет мимо вас.
4. Принимайте назначенные врачом таблетки от повышенного давления, и конечно, следите за ним.
5. Пейте чай из трав, воду, воду с лимоном.
6. Высыпайтесь.
7. Гуляйте.
8. Пейте таблетки от мигрени.
9. Оставайтесь с нами – мы будем будем вам помогать преодолевать трудности ударов солнца.
10. Делитесь советами, а как вы переносите удары светила.
Берегите себя! Мы желаем вам безмагнитного дня!

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