Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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07.08
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Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:478/7/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день начинают копать картошку. Хозяйки готовят из молодого картофеля различные блюда: фаршированный картофель, оладьи, котлеты, ватрушки.

монастырь
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Православные праздники 7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

Народные праздники

Анна Летняя

Этот народный праздник посвящен кончине святой Анны, матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа.

В этот день начинают копать картошку. Хозяйки готовят из молодого картофеля различные блюда: фаршированный картофель, оладьи, котлеты, ватрушки. Продолжался сбор грибов и ягод.

На Руси в этот день странники устраивали праздники. Они разводили костры на берегах рек и холмах. К ним присоединялись люди из окрестностей, чтобы выпить кваса и послушать истории.

Если аисты начали подготовку к отлету, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой.

Приметы


  • Если утро холодное, то и зима холодная.
  • Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, дождливая – теплую, снежную.
  • Какова погода до обеда – такова зима до декабря, какова погода после обеда – такова зима после декабря.
  • Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.
  • Если в этот день холодный утренник, то зима будет ранняя и холодная; если идет дождь, то зима – снежная.

Источник: my-calend

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