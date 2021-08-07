Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 7 августаУспение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского
Народные праздники
Анна Летняя
Этот народный праздник посвящен кончине святой Анны, матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа.
В этот день начинают копать картошку. Хозяйки готовят из молодого картофеля различные блюда: фаршированный картофель, оладьи, котлеты, ватрушки. Продолжался сбор грибов и ягод.
На Руси в этот день странники устраивали праздники. Они разводили костры на берегах рек и холмах. К ним присоединялись люди из окрестностей, чтобы выпить кваса и послушать истории.
Если аисты начали подготовку к отлету, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой.
Приметы
- Если утро холодное, то и зима холодная.
- Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, дождливая – теплую, снежную.
- Какова погода до обеда – такова зима до декабря, какова погода после обеда – такова зима после декабря.
- Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.
- Если в этот день холодный утренник, то зима будет ранняя и холодная; если идет дождь, то зима – снежная.
Источник: my-calend