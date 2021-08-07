Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 августа 2021 в России и мире
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07.08
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 августа 2021 в России и мире

7:40:548/7/2021Фото: pxhere
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 7 августа 2021 года.

малина
День малины в креме отмечается 7 августа

• Праздник холостяка
• Успение праведной Анны, матери Богородицы
• День собирания звёзд
• День тульского пряника
• День замка из песка (Sandcastle Day)
• День профессионального оратора (Professional Speakers Day)
• День службы специальной связи и информации при ФСО РФ
• День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции РФ
• День особенно нелепой упаковки (Particularly Preposterous Packaging Day)
• Фестиваль славянского искусства «Русское поле»
• День памяти преподобного Макария Желтоводского, чудотворца Унженского
• Международный день алопеции (International Alopecia Day)
• День памяти святой праведной Олимпиады, диакониссы Константинопольской
• День еды (Food Day) - Канада
• День клоуна (National Clown Day) - США
• День маяка (National Lighthouse Day) - США
• День медовухи (Mead Day) - США
• День малины со сливками (National Raspberries And Cream Day) - США
• День ямайских пирожков (National Jamaican Patty Day) - США
• День военной награды «Пурпурное сердце» (National Purple Heart Day) - США
• День пляжной вечеринки (National Beach Party Day) - США
• День горчицы (National Mustard Day) - США
• День независимости - Кот-д`Ивуар
• День памяти ассирийских мучеников (Assyrian Martyrs Day) - Ирак
• День ручного ткацкого станка (National Handloom Day) - Индия
• День диск-гольфа (National Disc Golf Day) - США
• Годовщина битвы при Бояка (Battle of Boyaca Day) - Колумбия
• День благодарности налогоплательщикам (Taxpayer Appreciation Day) - США
• День работников по уходу за престарелыми людьми (Aged Care Employee Day) - Австралия
• День морской змеи ( National Sea Serpent Day) - США
• Именины у Анны, Макария, Николая, Александра
• Анна Холодница (Анна Зимоуказательница)

Важные события

1560 царь Иван Грозный велел в спешном порядке строить в Москве дворцы его ближайшим родственникам (детям и брату).
1803 в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а «Невой» – Юрий Фёдорович Лисянский.
1817 начала действовать Нижегородская ярмарка. Дюма-отец специально приехал увидеть эту достопримечательность экзотической страны. Ярмарка процветала почти сто лет и не имела себе подобных ни в России, ни в Западной Европе. В путеводителе говорилось: «Подобно Ливерпулю, Гамбургу, Лондону, Парижу, Петербургу Нижний в торговом отношении уже давно сделался всемирно-историческим пунктом».
1912 Россия и Япония разграничили сферы своего влияния в Монголии и Маньчжурии.
1932 в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь – «закон о трёх колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»).
194 1военный лётчик Виктор Талалихин первый за Великую Отечественную войну произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
1970 проведён первый компьютерный шахматный турнир.
1971 астронавты «Аполлона-15» (четвёртая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.
1976 после 11-месячного перелёта космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.
1983 принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.
1987 крушение двух поездов на станции Каменская, в результате которого погибло 106 человек. Одно из крупнейших железнодорожных крушений в истории СССР и России.
2005 успешно завершена спасательная операция у берегов Камчатки: британский беспилотный глубоководный аппарат «Скорпион» высвободил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 «Приз» из тросов подводной системы гидрофонов и спас всех семерых подводников.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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