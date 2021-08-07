Пожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая
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Пожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая

8:47:208/7/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожар произошел поздним вечером. Потушить огонь удалось оперативно - за 20 минут.

В садовом обществе «Урожай» г. Бердск горел сарай

В садовом обществе «Урожай» в Бердске произошел пожар, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, 5 августа  в 22:34 в бердском садовом обществе «Урожай» загорелся сарай.

Ликвидировали пожар оперативно -  уже в 22:57. На тушение огня выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установит дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле в СНТ "Отдых" сгорел торговый киоск вместе с гаражом. Пожарные не исключают поджог.

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