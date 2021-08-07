Пожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая

В садовом обществе «Урожай» в Бердске произошел пожар, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
По информации ведомства, 5 августа в 22:34 в бердском садовом обществе «Урожай» загорелся сарай.
Ликвидировали пожар оперативно - уже в 22:57. На тушение огня выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава.
Причины пожара и ущерб установит дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле в СНТ "Отдых" сгорел торговый киоск вместе с гаражом. Пожарные не исключают поджог.