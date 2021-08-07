Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер

Из-за погоды встречу футболисток перенесли из Токио в Иокогаму. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
На гол шведки Стины Блакстениус (34-я минута) канадки ответили точным ударом Джесси Флеминг с пенальти (67).
В дополнительное время голов забито не было. Серию пенальти со счетом 3−2 выиграли футболистки сборной Канады.
Главным арбитром матча была россиянка Анастасия Пустовойтова.
Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль, передает РИА Новости.
В 2020 году спортсменка, выступавшая за женскую команду Канады на Играх-2016 в Рио, объявила себя мужчиной-трансгендером.
Напомним, что Олимпийские игры проходят в Японии с 23 июля по 9 августа.