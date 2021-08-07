Сильная молитва матери Богородицы о детях и крепкой семье в праздник праведной Анна 7 августа 2021 года
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Сильная молитва матери Богородицы о детях и крепкой семье в праздник праведной Анна 7 августа 2021 года

9:10:258/7/2021Фото: Православный календарь
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Самая сильная молитва и помощь направлены на решение проблем бездетных пар - супруги оба могут ей молиться о даровании им ребенка.

икона
Праведная Анна была матерью Богородицы

День памяти праведной святой Анны, матери Богородицы, отмечается сегодня, 7 августа, в православном календаре. Праздничная дата посвящена ее Успению. Анна и Иоаким очень долго не могли стать родителями и Господь подарил им дочь уже в достаточно зрелом возрасте.

Поскольку в те времена основная цель женщины была - стать матерью. то можно представить, какой тяжелой была жизнь Анны, если большую часть жизни она не могла реализовать свое предназначение.

В этот день, как и в другие два дня ее празднования, верующие просят святую Анну о помощи в любых вопросах, связанных так или иначе с семьей. Она помогает в примирении супругов, наставляет на путь истинный, ее просят о мире в доме и благополучии.

Однако самая ее сильная молитва и помощь направлены на решение проблем бездетных пар - супруги оба могут ей молиться о даровании им ребенка.

Молитва от бесплодия и рождении малыша


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