Посол России заявил о целенаправленной кампании Запада против «Спутника V»
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Посол России заявил о целенаправленной кампании Запада против «Спутника V»

9:14:398/7/2021Фото: Nso.ru
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Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции и заявила о готовности поставлять ее в другие страны. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат.

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На Западе ведется целенаправленная кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сообщил дипломат  в Facebook 7 августа.

По его словам, администрация США через минздрав Бразилии убедила власти республики отказаться от «Спутника V». Сведения об этом содержатся в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, уточнил Антонов.

Он напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции и заявила о готовности поставлять ее в другие страны. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат, в некоторых странах налажено совместное производство препарата для прививок.

Антонов подчеркнул, что лишь при объединении усилий мир сможет победить в борьбе с инфекцией.

6 августа в газете The New York Times вышла статья о том, что Россия якобы продвигает собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают американские и европейские программы вакцинации.

«Россия <проводит кампанию> по подрыву усилий по распространению иммунизации среди населения, а также пытается ложно связать администрацию <президента США Джо> Байдена с идеей введения принудительной вакцинации», — говорится в публикации.

«Спутник V» был зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработан в центре им. Гамалеи.

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