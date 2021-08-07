Мощный ливень затопил Микрорайон Бердска: Машины опять поплыли. Смотрите видео и фото
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Мощный ливень затопил Микрорайон Бердска: Машины опять поплыли. Смотрите видео и фото

9:28:298/7/2021
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Дождь шел сплошной стеной местами - центр города и бердский участок трассы Р-256 оказались сухими.

Затопило Микрорайон Бердска после ливня 7 августа

Мощный ливень обрушился утром 7 августа на Микрорайон Бердска. Под воду ушли несколько улиц. Традиционно потоп образовался возле ТЦ "Орбита". Затопленными оказались улицы Лунная, Космическая, Рогачева.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск", жители Микрорайона, ливень прошел дважды в течение часа.

- Лил сплошной стеной. Ничего не было видно. Весь Микрорайон в воде - у дома ветеранов, на "Орбите", возле "Вымпела". Началась стихия примерно в 6.40. Машины опять поплыли. Но интересно, что центр Бердска сухой, - сообщила жительницы Микрорайона, поделившись с "Курьер. Среда. Бердска" фото и видео стихийного бедствия.

Таким образом, после сильнейшего ливня Бердск затопило местами.

Сухим оказался и бердский участок федеральной трассы Р-256.

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