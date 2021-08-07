Разрешено ли работать на огороде и ходить на кладбище на Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 7 августа 2021 года?

Трижды в году православная церковь отмечает памятные даты и дни почитания матери Девы Марии - святой Анны. Сегодня, 7 августа, большой праздник ее Успения. Также ее почитают в день зачатия Богородицы и на следующий день после Ее Рождества.
Летний праздник в народе именуют Анна Летняя. Праздник хоть и очень почитаем среди верующих, однако он не относится к двунадесятым. Церковь не имеет на этот день особых запретов. Однако, поскольку люди с трепетом и огромным уважением относятся к этой святой, то появились свои народные традиции и запреты, которые никто не желал нарушать, даже не опасаясь беды, а просто из уважения к событию.
Строго запрещалось в этот день вести себя не по православному. То есть ругаться, ссориться, кричать друг на друга или просто повышать голос. Особенно запрещалось выяснять отношения супругам, поскольку праведная Анна считалась покровителем семей, а в частности женщин и матерей. Чаще всего в этот деньги и молились о сохранении мира в семье, о налаживании отношений, незамужние девушки просили о создании счастливой семьи. Однако чаще всего молитвы к святой Анне касались лечения бесплодия у семейных пар.
Запрета на работу в этот день не существовало. Работать можно было как по дому, так в огороде и в полях. Однако люди предпочитали посвящать время уборке первого урожая картофеля, а также собирали грибной урожай, который был в самом разгаре.
Из собранного в лесах и огородах урожая сегодня обязательно готовили праздничный ужин. Женщины жарили картошку с грибами и ставили её на праздничный стол. Поскольку походы в лес не ограничивались только сбором грибов - дети собирали и ягоды - то сегодня можно было делать выпечку с ягодами, варили варенье, а также компоты.
Поскольку сегодня праздник посвящен Успению праведной Анны, то поминовения своих усопших сегодня также не запрещены. Можно посетить храм, помолиться об упокоении душ ваших усопших, поставить свечу за упокой, также не возбраняется подать записки с именами усопших, чтобы священник упомянул их на следующем поминальном богослужении.
После посещения храма можно попроведовать и могилы ваших усопших. Однако помните - цель посещения кладбища для православного человека - это прежде всего поддержание могил в чистоте. Никакой пользы для усопших это не приносит, поскольку молитва важнее.