Отравившихся 10 детей сняли с поезда: Готовят иск на организаторов турпоездки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отравившихся 10 детей сняли с поезда: Готовят иск на организаторов турпоездки

9:56:188/7/2021
0

По официальным данным, в анализах отравившихся детей была обнаружена сальмонелла. До дома они не доехали.

Роспотребнадзор готовит иск от семей уральских детей, отравившихся в поездке в Петербург

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу сообщил о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний раз они ели в ресторане отеля "Ладога-Отель". 10 детей сняли с поезда в Кировской и Костромской областях. Еще трое доехали до Екатеринбурга и были доставлены в детскую больницу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному минздраву взять под контроль ситуацию и установить взаимодействие с коллегами из других регионов, где оказались дети. Проверку проводит и Уральская транспортная прокуратура.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск от семей, чьи дети заразились кишечной инфекцией по пути домой. Компания, организовавшая поездку, работала с нарушениями, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено административное расследование в отношении ООО "Вольный ветер" - организатора туристической поездки в г. Санкт-Петербург для детей из г. Екатеринбурга, которая завершилась групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией <…> Для присоединения к коллективному иску о защите прав и законных интересов группы потребителей...  необходимо обратиться с приложением документов в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - сказано в сообщении ведомства.

В отношении компании провели административное расследование и выявили ряд нарушений. В частности, организаторы поездки не уведомили управление о выезде детей, не были оформлены справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, с нарушениями была оформлена и вывеска компании.

По официальным данным, в анализах отравившихся детей была обнаружена сальмонелла.

Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Душил колготками: Гордон объяснил свое поведение
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Россиянин поджег дом с детьми после ссоры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прикольные картинки и слова для криминальной полиции в праздник 7 августа: Пожелания на поимку всех преступников
9:38:51 8/7/2021
Прикольные картинки и слова для криминальной полиции в праздник 7 августа: Пожелания на поимку всех преступников
БердскМощный ливень затопил Микрорайон Бердска: Машины опять поплыли. Смотрите видео и фото
9:28:29 8/7/2021
Мощный ливень затопил Микрорайон Бердска: Машины опять поплыли. Смотрите видео и фото
Гороскоп на 8 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:43 8/7/2021
Гороскоп на 8 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Посол России заявил о целенаправленной кампании Запада против «Спутника V»
9:14:39 8/7/2021
Посол России заявил о целенаправленной кампании Запада против «Спутника V»
Сильная молитва матери Богородицы о детях и крепкой семье в праздник праведной Анна 7 августа 2021 года
9:10:25 8/7/2021
Сильная молитва матери Богородицы о детях и крепкой семье в праздник праведной Анна 7 августа 2021 года
Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер
8:59:03 8/7/2021
Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер
БердскПожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая
8:47:20 8/7/2021
Пожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая
7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года
8:46:41 8/7/2021
7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года
Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:47 8/7/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа
8:03:28 8/7/2021
Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа