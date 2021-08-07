Отравившихся 10 детей сняли с поезда: Готовят иск на организаторов турпоездки

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу сообщил о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний раз они ели в ресторане отеля "Ладога-Отель". 10 детей сняли с поезда в Кировской и Костромской областях. Еще трое доехали до Екатеринбурга и были доставлены в детскую больницу.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному минздраву взять под контроль ситуацию и установить взаимодействие с коллегами из других регионов, где оказались дети. Проверку проводит и Уральская транспортная прокуратура.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск от семей, чьи дети заразились кишечной инфекцией по пути домой. Компания, организовавшая поездку, работала с нарушениями, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.
"Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено административное расследование в отношении ООО "Вольный ветер" - организатора туристической поездки в г. Санкт-Петербург для детей из г. Екатеринбурга, которая завершилась групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией <…> Для присоединения к коллективному иску о защите прав и законных интересов группы потребителей... необходимо обратиться с приложением документов в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - сказано в сообщении ведомства.
В отношении компании провели административное расследование и выявили ряд нарушений. В частности, организаторы поездки не уведомили управление о выезде детей, не были оформлены справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, с нарушениями была оформлена и вывеска компании.
По официальным данным, в анализах отравившихся детей была обнаружена сальмонелла.