Фронтовик умер после отказа в госпитализации: СК возбудил уголовное дело
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Фронтовик умер после отказа в госпитализации: СК возбудил уголовное дело

10:44:448/7/2021Фото: Flickr
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После ухудшения самочувствия мужчине вызвали «скорую», прибывшие на место медики отказались вести его в больницу. Свое расследование начал минздрав.

В Башкирии медики отказались везти в больницу ветерана и он умер после из отъезда

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после смерти ветерана в Башкирии. 96-летнего больного отказались везти в больницу медики, прибывшие на вызов. О возбуждении уголовного дела стало известно из сообщения СУ СКР по Башкирии.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлена информация, в которой говорится о том, что сотрудники скорой медицинской помощи отказались госпитализировать 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому стало плохо у себя дома, и впоследствии мужчина скончался, - сказано в сообщении.

По факту смерти ветерана назначены проверки, будет проведена судмедэкспертиза. В республиканском Минздраве и управлении Росздравнадзора проведут мероприятия по выяснению причин отказа в госпитализации пожилого больного. Расследование дела будет контролировать руководство следственного управления Башкирии.

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