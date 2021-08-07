Борец Заурбек Сидаков завоевал для России олимпийское золото. Год назад он выволок невесту со свадьбы за волосы
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Борец Заурбек Сидаков завоевал для России олимпийское золото. Год назад он выволок невесту со свадьбы за волосы

10:30:578/7/2021Фото: instagram.com
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В торжественный момент он получил интимные фото своей будущей жены и сообщение, что раньше девушка занималась эскортом. Но семейные проблемы не сломили спортсмена.

Чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 кг, передает eurosport.

«Сидаков выиграл финальный поединок против Магомедхабиба Кадимагомедова из Беларуси со счетом 7:0. Золотая медаль Заурбека стала третьей для сборной России по борьбе на Играх в Токио — ранее олимпийскими чемпионами стали Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 кг) и Заур Угуев (вольная борьба, до 57 кг)», — говорится в сообщении.

Чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков стал известен еще и тем, что выволок за волосы невесту на собственной свадьбе. В самый торжественный момент он получил интимные фото своей будущей жены. В сообщении также утверждалось, что раньше девушка занималась эскортом. Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Это произошло в августе 2020 года.

С неизвестного номера спортсмен получил откровенные видео с участием девушки, похожей на его возлюбленную. На кадрах темноволосая красавица позирует в нижнем белье, показывая язык адресату.

О прошлом невесты стало известно прямо в разгар свадьбы. По словам анонимного источника, кадры предназначались женатому бизнесмену, который состоит в списке Forbes. Несмотря на то, что девушка сама из обеспеченной семьи, мужчина якобы обеспечивал ее и одаривал дорогими подарками. Об этом догадывалась его законная супруга и, вероятно, решила отомстить.

Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошёл в комнату к ней (у осетин невеста на свадьбе находится отдельно). Он взял еу за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать ее: "За что ты так со мной?".

После этого девушка уехала в Москву, а ее отец попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Но все семейные проблемы не помешали спортсмену подготовиться к главным в жизни соревнованиям и победить.

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