Умышленным убийством считает смерть застреленного полицейским под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева его отец
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Умышленным убийством считает смерть застреленного полицейским под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева его отец

12:15:308/7/2021Фото: Pixabay
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После смерти сына Ягуб Абдуллаев рассказал, что все истории про угрозы и сопротивление властям выдуманы для того, чтобы оправдать инспектора.

Абдуллаев скончался в больнице через два дня после выстрела

Инспектор Гусев умышленно выстрелил в голову Векила Абдуллаева, считает отец погибшего. Своей версией случившегося поделился Ягуб Абдуллаев, который не считает, что выстрел был произведен случайно.

28 мая, когда произошла трагедия в Мошково, инспектор попытался остановить автомобиль его сына за тонированные стекла, так как это «легкие деньги», но если бы Векил собирался сбежать, то полицейские вряд ли бы смогли его догнать, считает отец.

- У Векила с собой были права, если бы он понимал, что его останавливает патруль ГИБДД, он бы остановился, - говорит отец Векила в интервью "Прецеденту".

Инспектор специально выстрелил в голову сыну, уверен отец. По словам Ягуба, слишком много действий нужно произвести, чтобы выстрел произошел случайно. Информацию, что Векил мог попытаться выхватить пистолет, Ягуб не принимает во внимание.

Кроме того, он рассказывает, что история с толпой друзей, которые ходили к зданию полиции и в больницу — выдумка, там были только родственники, которых не более 20 человек. Ранее слухи о посещении больницы большим числом друзей и знакомых Векила опровергали в УМВД. Угрозы семье инспектора — также выдумка, наоборот, оскорбления поступают именно в их сторону.

- Когда я сына хоронил, мои соседи, знакомые, родные спрашивали, что вы за люди, как будто я готов убить женщину или детей? – вопрошает Ягуб.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая в Мошково произошла трагедия, инспектор Гусев во время задержания 19-летнего пассажира случайно выстрелил ему в голову. Через два дня Векил Абдуллаев умер в больнице.

Инспектора сначала посадили в СИЗО, а потом выпустили под домашний арест после вмешательства Александра Бастрыкина, главы СКР. Затем друзей убитого арестовали за сопротивление полиции. Адвокат Гусева считает, что его доверитель будет оправдан, поскольку выполнял сои должностные обязанности, а выстрел произошел случайно.

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