Что можно и что категорически нельзя делать 7 августа на Успение праведной Анны

7 августа в народном календаре отмечается Анна Летняя. Праздник среди людей появился в честь матери Богородицы - праведной Анны, Успение которой сегодня установлено праздником в церковном православном календаре. Успение никогда не воспринималось православными, как горе.
Считается в христианстве, что смерти нет. Тело засыпает (отсюда и слово усопший), а душа продолжает свое путешествие к Богу. Сама Богородица заранее знала о дне своего Успения и была рада будущей встрече с теми, кого любила всем сердцем и душой.
В народе к этому празднику всегда относились с почтением, однако церковных строгих запретов на этот день не существовало. Работать не запрещалось - можно было это делать где угодно - хоть в доме, хоть в огороде, хоть в полях. наоборот, лениться в этот день строго запрещалось.
Благоприятно сегодня было выкапывать первый урожай картофеля и ходить в лес по грибы. В честь праздника к ужину женщины жарили грибы и картошку, ставили вкусные блюда на стол - день не был постным. Также готовили выпечку с ягодами и варили компоты.
Считалось, что сегодня строго запрещено ругаться и ссориться, спорить и выяснять отношения, особенно между мужем и женой. Праведная Анна покровительствовала семьям и женщинам, в частности - матерям. Даже есть особая молитва от бесплодия - при помощи нее многие пары стали родителями. Мир в семье сегодня было очень важно сохранять.
Очень благоприятно было сегодня крестить ребенка, венчаться, играть свадьбу или свататься.
Мужчинам запрещалось ходить на рыбалку или охоту. Нельзя было малышей оставлять даже на минуту в комнате одних. Существовал запрет на любой ремонт и починку - не зашивали одежду и не занимались старой обувью.