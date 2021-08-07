Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
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Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?

12:20:188/7/2021Фото: Православное Закамье
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В этот день откладывалась и запрещалась любая работа, которую можно было отложить на другой день без вреда для своей семьи.

икона
Святого Пантелеймона очень любили и продолжают любить

В честь покровителя всех врачей и чудотворного целителя - святого Пантелеймона, православная церковь проводит праздничные службы ежегодно 9 августа. Этот молодой человек был очень талантливым и добрым. Он никому не отказывал в лечении. а поскольку лечил всех молитвой, то считал себя всего лишь инструментом в руках Божьих и платы за это никогда не брал.

В народе сложились в этот день свои запреты и традиции, которым старались неукоснительно следовать.

В этот день откладывалась и запрещалась любая работа, которую можно было отложить на другой день без вреда для своей семьи. Можно было только готовить пищу, вытирать внезапно появившуюся грязь - то есть делали только то. без чего не обойтись. Не выходили работать не на грядки, не в поля. Несмотря на то, что срочно в это время года нужно было убирать урожай зерна, даже в поля крестьяне не выходили.

В этот день строго запрещалось заниматься любой магией, поэтому даже маги и колдуны не прибегали к своим запретным действиям. Сегодня целитель Пантелеймон мог помочь знахарям и народным целителям отыскать такие лекарственные растения, которые были очень редкими и трудно находились, а вот остальным людям собирать лекарственные травы сегодня запрещалось, особенно если человек плохо разбирался в их лечебных свойствах. Перед сбором лекарственных трав требовалось обязательно прочитать молитву святому, чтобы получить его благословение.

Строго запрещалось в этот день быть равнодушным к чужой беде и отказывать в помощи, когда о ней просят. Даже если человек был грязен и неприятен для вас, отказывать в помощи ему было нельзя.

Обязательно женщины сегодня готовили блюда из прошлогоднего урожая капусты. Варили щи, тушили капусту с грибами, а также пекли из неё пирожки. Свежую капусту сегодня нельзя было есть. Такими капустными блюдами обязательно нужно было угощать всех своих знакомых, друзей и родных. Особенно благоприятным считалось угощать такими пирожками маленьких детей - люди верили, что это придаст им сил для будущего роста и крепкого здоровья. Также такие пирожки раздавали людям, которые находились в состоянии болезни.

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