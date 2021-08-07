Собака съела 5-тысячную купюру и поплатилась жизнью

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, которая выбросила собаку из окна на пятом этаже за то, что та съела пятитысячную купюру. Животное погибло, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.
"Дознавателем ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении жительницы поселка Прибрежное возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - уточнили в ведомстве.
Полицейские установили, что женщина выбросила с пятого этажа собаку породы китайская хохлатая. Хозяйкой собаки была сестра подозреваемой, которая проживает на съемной квартире, где держать животных запрещено, потому оставила животное у родственницы.
"В день инцидента подозреваемая обнаружила, что собака съела пятитысячную купюру и в порыве ярости швырнула животное в окно. Собака погибла на месте", - рассказали в пресс-службе.
Санкции статьи УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, уточнили в пресс-службе.
Инцидент произошел 16 июля. По словам очевидцев, визжащую собаку сначала душили, а потом с силой бросили вниз на проезжую часть.