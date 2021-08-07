Безработный ранил ножом 10 пассажирок в метро: Его взбесил вид счастливых женщин

В пятницу, 6 августа, японец напал на пассажиров в токийском метро и ранил десять человек. Он по-своему объяснил причину нападения на людей - его сильно разозлил вид женщин, которые "выглядели счастливыми", после чего ему захотелось их убить. Информация о нападении стала известна из сообщения KYODO NEWS.
Среди пострадавших есть студентка, ее состояние медики оценивают как тяжелое - семь ножевых ранений в спину нанес ей злоумышленник. Жизни остальных вне опасности.
36-летнего подозреваемого задержали в другой части Токио. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был арестован. Им оказался безработный местный житель.