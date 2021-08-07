Безработный ранил ножом 10 пассажирок в метро: Его взбесил вид счастливых женщин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Безработный ранил ножом 10 пассажирок в метро: Его взбесил вид счастливых женщин

12:42:088/7/2021Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
0

Среди пострадавших есть студентка, ее состояние медики оценивают как тяжелое - семь ножевых ранений в спину нанес ей злоумышленник. Смотрите видео.

Японец с ножом накинулся на пассажиров в метро

В пятницу, 6 августа, японец напал на пассажиров в токийском метро и ранил десять человек. Он по-своему объяснил причину нападения на людей - его сильно разозлил вид женщин, которые "выглядели счастливыми", после чего ему захотелось их убить. Информация о нападении стала известна из сообщения KYODO NEWS.

Среди пострадавших есть студентка, ее состояние медики оценивают как тяжелое - семь ножевых ранений в спину нанес ей злоумышленник. Жизни остальных вне опасности.

36-летнего подозреваемого задержали в другой части Токио. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был арестован. Им оказался безработный местный житель.

Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
ножевые ранениянападение с ножомпассажиры метро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем помешали ему счастливые люди?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Подозреваемых" в коронавирусе и болеющих на 7 августа посчитали в Бердске: Цифры не уменьшаются
12:28:00 8/7/2021
"Подозреваемых" в коронавирусе и болеющих на 7 августа посчитали в Бердске: Цифры не уменьшаются
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
12:20:18 8/7/2021
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
Умышленным убийством считает смерть застреленного полицейским под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева его отец
12:15:30 8/7/2021
Умышленным убийством считает смерть застреленного полицейским под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева его отец
Собака съела 5-тысячную купюру и поплатилась жизнью
11:45:32 8/7/2021
Собака съела 5-тысячную купюру и поплатилась жизнью
Что можно и что категорически нельзя делать 7 августа на Успение праведной Анны
11:20:58 8/7/2021
Что можно и что категорически нельзя делать 7 августа на Успение праведной Анны
БердскЛивень обрушился на весь Бердск: В воде Южный, Микрорайон и центр города. Смотрите видео и фото
11:11:17 8/7/2021
Ливень обрушился на весь Бердск: В воде Южный, Микрорайон и центр города. Смотрите видео и фото
Фронтовик умер после отказа в госпитализации: СК возбудил уголовное дело
10:44:44 8/7/2021
Фронтовик умер после отказа в госпитализации: СК возбудил уголовное дело
Борец Заурбек Сидаков завоевал для России олимпийское золото. Год назад он выволок невесту со свадьбы за волосы
10:30:57 8/7/2021
Борец Заурбек Сидаков завоевал для России олимпийское золото. Год назад он выволок невесту со свадьбы за волосы
Разрешено ли работать на огороде и ходить на кладбище на Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 7 августа 2021 года?
10:20:10 8/7/2021
Разрешено ли работать на огороде и ходить на кладбище на Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 7 августа 2021 года?
Отравившихся 10 детей сняли с поезда: Готовят иск на организаторов турпоездки
9:56:18 8/7/2021
Отравившихся 10 детей сняли с поезда: Готовят иск на организаторов турпоездки