Что можно и нельзя кушать в великий праздник Преображения Господня 19 августа 2021 года: Меню светлого дня
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Что можно и нельзя кушать в великий праздник Преображения Господня 19 августа 2021 года: Меню светлого дня

1:20:508/7/2021Фото: Православие.Ru
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К этому празднику готовят разнообразные блюда с использованием яблок. Пекут постные пироги, коврижки с яблоками, варят варенье и компоты. Можно запекать яблоки с мёдом в духовке.

Преображение
В этот день апостолы убедились в Божественной сущности Иисуса Христа

Когда начинается август, у православных начинается довольно длительный праздничный период. В это время всегда выпадает Успенский пост, а также два великих двунадесятых праздника. Это Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне.

Помимо этого в народе празднуют целых три праздника, посвященных Спасителю, которые именуются Яблочным спасом, Медовым спасом и Ореховым спасом.

Успенский пост длится всегда 14 дней и идёт в фиксированные даты с 14 по 27 августа. 28 августа празднуем Успение. В этот же период отмечается два из трех Спасов, один из которых совпадает с великим двунадесятым праздником, о котором мы уже сказали выше - Преображение господне. Если вы не знали, то 19 августа отмечается этот праздник, а в народе его именуют Яблочным спасом.

В народе день получил такое название от того, что на праздничную службу в храм принято приносить для освящения первый урожай. Поскольку к этому дню самым распространенным урожаем становятся урожай яблок, то именно яблоки и несут на освящение в корзинках в храм. Именно поэтому день называется ещё и Яблочным спасом.

Успенский пост является таким же строгим, как Великий, а значит все правила питания, принятые на Великий пост, распространяются и на Успенский пост. В этот после период строго запрещено употреблять мясо, птицу, яичную и молочную продукцию, а также рыбу. Однако в Преображение Господне православная церковь допускает для мирян послабления в том, что можно на праздничный стол подать рыбные блюда, блюда из морепродуктов, рыбную икру, а также разрешается подать небольшое количество церковного красного вина.

Женщины обычно к этому празднику готовят разнообразные блюда с использованием яблок. Пекут постные пироги, коврижки с яблоками, варят варенье и компоты. Можно запекать яблоки с мёдом в духовке. Переедать в этот праздник недопустимо, однако праздничный стол может выглядеть вполне даже нарядно и разнообразно.

Можно готовить горячие блюда с добавлением растительного масла, а значит можно приготовить супы, различные тушеные и запечённые овощи, можно жарить грибы и готовить овощные салаты с маслом. Не запрещены орехи, сухофрукты и мед.

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