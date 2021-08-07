"Подозреваемых" в коронавирусе и болеющих на 7 августа посчитали в Бердске: Цифры не уменьшаются

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в Бердске.
Как сообщили в оперативном штабе в субботу, на 7 августа число заразившихся коронавирусом бердчан увеличилось до 2153. Это с учетом семи новых случаев, которые выявили за последние сутки. Примечательно, что такой суточный прирост фиксируется уже в течение недели. До этого ежедневно в течение двух недель выявляли по 6 новых заболевших, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
По данным оперштаба, на 7 августа в Бердске под медицинским наблюдением с подозрением на ковид находятся 809 жителей. Выздоровевших и выписанных 2005 человек. Путем арифметического действия можно сделать вывод, что болеют коронавирусом сейчас 148 бердчан.
За предыдущие сутки медики взяли у бердчан еще 181 тест. Результаты анализов станут известны через 2-3 дня.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Бердская ЦГБ учитывает только тех заболевших, кто прошел через нее. Информация о пациентах других клиник поступает сразу в Роспотребнадзор, и число заразившихся, по оценке экспертов, может быть гораздо больше.