Глупеем: Интеллект людей значительно снизился, заявил теледоктор Мясников
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Глупеем: Интеллект людей значительно снизился, заявил теледоктор Мясников

12:55:258/7/2021Фото: Wikimedia Commons
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Перенесенный коронавирус может стать причиной значительного снижения когнитивных способностей - это доказано специалистами.

Мясников констатировал вселенское поглупение народа

О значительном снижении интеллектуального уровня в мире и России рассказал Александр Мясников.

Перенесенный коронавирус может стать причиной значительного снижения когнитивных способностей - это доказано специалистами, рассказал Мясников. Британские ученые уже сообщили о данных изменениях у пациентов, перенесших COVID-19, причем и у тех, кто переболел в очень легкой форме.

Говоря об отношении людей к вакцинации, ее отрицании, Мясников заметил, что изменения в мозгах людей начали происходит и до коронавируса, об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live».

- Ты понимаешь, опасен не COVID (...) — опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно, — сказал Мясников.

Теледоктор рассказал, что россияне с риском возникновения опасных заболеваний не пытаются похудеть или бросить вредные привычки, что говорит об отсутствии здравого смысла у людей. Мясников сетует, что люди сами не хотят заниматься своим здоровьем, что и говорит о снижении умственных функций.

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