Глупеем: Интеллект людей значительно снизился, заявил теледоктор Мясников

О значительном снижении интеллектуального уровня в мире и России рассказал Александр Мясников.
Перенесенный коронавирус может стать причиной значительного снижения когнитивных способностей - это доказано специалистами, рассказал Мясников. Британские ученые уже сообщили о данных изменениях у пациентов, перенесших COVID-19, причем и у тех, кто переболел в очень легкой форме.
Говоря об отношении людей к вакцинации, ее отрицании, Мясников заметил, что изменения в мозгах людей начали происходит и до коронавируса, об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live».
- Ты понимаешь, опасен не COVID (...) — опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно, — сказал Мясников.
Теледоктор рассказал, что россияне с риском возникновения опасных заболеваний не пытаются похудеть или бросить вредные привычки, что говорит об отсутствии здравого смысла у людей. Мясников сетует, что люди сами не хотят заниматься своим здоровьем, что и говорит о снижении умственных функций.