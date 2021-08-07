3 способа загадать желание в последнее летнее Новолуние 8 августа 2021 года
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3 способа загадать желание в последнее летнее Новолуние 8 августа 2021 года

2:20:228/7/2021Фото: pxhere
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Люди издавна пользовались обновление луны и полнолунием для проведения различных ритуалов и обрядов, чтобы улучшить свою жизнь. Вот и сегодня мы вас расскажем о трех способах загадывания своих желаний.

горшок
Один из ритуалов можно провести с цветочным горшком

8 августа состоится последнее за лето 2021 года новолуние, пик которого наступит в 16:50 по мск. Принимать новолуние будет созвездие Льва. Влияние новолуния оценивается. как позитивное, а значит не стоит упускать свой шанс на исполнение мечты.

Люди издавна пользовались обновление луны и полнолунием для проведения различных ритуалов и обрядов, чтобы улучшить свою жизнь. Вот и сегодня мы вас расскажем о трех способах загадывания своих желаний.

Обряд "Три лавровых листа"

Для проведения этого обряда вам потребуется лист бумаги, ручка с красными чернилами и 3 лавровых листа. Во время начала новолуния нужно сесть за стол, записать на бумаге своё желание, которое должно быть изложено четко и понятно. Не применяйте размытых фраз, описывать желание нужно во всех мелочах. На бумагу с записанным желанием положите три лавровых листа и сложите его в несколько раз. Пока будете складывать листок, ещё раз повторяйте написанное ваше желание. Сложенный лист нужно спрятать в потаённое место, чтобы никто не мог его найти. Пока нет исполнения желания спрятанный лист доставать нельзя, но каждый раз, когда вы будете утром просыпаться, желание нужно повторять. Как только желание исполнится, нужно достать лист бумаги с желанием и сжечь его вместе с листьями лавра дотла. Поблагодарите Вселенную за то, что ваше желание оказалось исполненным, а пепел от сожженного листа закопайте поглубже в землю.

Свиток мечты

Возьмите чистый лист белой бумаги, желательно не разлинованной. Запишите на нём своё желание очень подробно, а также укажите, для чего оно вам нужно. Затем пообещайте Вселенной, что это желание будет полезно не только вам, но и окружающим. Вы должны понимать, что желание должно касаться только вас и никак не должно изменить судьбу другого человека.

Лист сверните, словно свиток, перевяжите его шерстяной ниткой красного цвета и спрячьте в потаенное место. Когда желание исполнится, список нужно достать и по диагонали перечеркнуть текст. Этот лист бумаги можно использовать ещё два раза, а после третьего бумагу нужно сжечь, а пепел развеять по ветру.

Красный треугольник

Для проведения этого ритуала вам потребуется красная бумага и красная ручка. Нужно записать своё желание так, как будто оно уже сбылось, например "я живу в большом доме", "я со своим любимым человеком в путешествии". Внизу подпишите - "Я благодарю Вселенную за исполненное". Затем лист с написанным желанием нужно свернуть в треугольник и спрятать его в надежном и укромном месте. Желания, загаданные таким образом, исполняются очень часто, но не мгновенно, а со временем.

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