Кто долго и тяжело болеет коронавирусом, ответили в Роспотребнадзоре
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Кто долго и тяжело болеет коронавирусом, ответили в Роспотребнадзоре

1:51:298/7/2021Фото: Flickr
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Достоверных данных о гендерном различии пациентов с долгим ковидом пока нет. Но врачи заметили некоторые особенности.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Чаще всего постковидный синдром приносит страдания женщинам. Также в группе подверженных длительному течению коронавируса находятся пожилые люди, тяжело перенесшие заражение, пациенты с хроническими заболеваниями и те, к кому применялась искусственная вентиляция легких. Об этом рассказала Антонина Плоскирева, замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Достоверных данных о гендерном различии пациентов с долгим ковидом пока нет. Ранее, когда только начиналась пандемия в 2020 году, глава Минздрава заявлял, что мужчины являются более тяжелыми пациентами, переносящими коронавирус. Также в группу риска выделяли людей пожилого возраста, тех, у кого сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия.

О том, что мужчины тяжелее переносят коронавирус и чаще от него погибают заявляли и в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний - 73% смертей в возрасте от 40 до 69 лет, 62% госпитализированных и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым течением COVID-19 составляют мужчины.

Характерные признаки затяжного коронавируса были названы главврачом госпиталя в Коммунарке Денисом Проценко — он сказал, что когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, панические атаки — признаки затянувшегося коронавируса, пишут РИА Новости.

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