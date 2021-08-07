Кто долго и тяжело болеет коронавирусом, ответили в Роспотребнадзоре

Чаще всего постковидный синдром приносит страдания женщинам. Также в группе подверженных длительному течению коронавируса находятся пожилые люди, тяжело перенесшие заражение, пациенты с хроническими заболеваниями и те, к кому применялась искусственная вентиляция легких. Об этом рассказала Антонина Плоскирева, замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Достоверных данных о гендерном различии пациентов с долгим ковидом пока нет. Ранее, когда только начиналась пандемия в 2020 году, глава Минздрава заявлял, что мужчины являются более тяжелыми пациентами, переносящими коронавирус. Также в группу риска выделяли людей пожилого возраста, тех, у кого сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия.
О том, что мужчины тяжелее переносят коронавирус и чаще от него погибают заявляли и в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний - 73% смертей в возрасте от 40 до 69 лет, 62% госпитализированных и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым течением COVID-19 составляют мужчины.
Характерные признаки затяжного коронавируса были названы главврачом госпиталя в Коммунарке Денисом Проценко — он сказал, что когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, панические атаки — признаки затянувшегося коронавируса, пишут РИА Новости.