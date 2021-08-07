8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
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8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года

3:20:348/7/2021Фото: pixabay
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Заключённый сегодня брак будет счастливым, долгим и крепким. Пары, которые знакомятся в день 8 августа, обычно сохраняют верность друг другу на протяжении всей жизни.

8
Восьмерка напоминает знак бесконечности

Восьмёрка оценивается нумерологами как число, отвечающее за финансовую составляющую нашей жизни. Двойная восьмёрка в зеркальной дате в два раза усиливает её влияние. К тому же цифра 8 по своему написанию очень похожа на знак бесконечности , что обещает некую стабильность или усиленное стремление к этому.

Также в этот день вдвойне Вселенная воздаст вам за ваши добрые дела, точно также за плохие дела придется понести в два раза больше наказания и убытков.

Для любовных отношений эта дата является также очень благоприятной, поскольку считается, что заключённый сегодня брак будет счастливым, долгим и крепким. Пары, которые знакомятся в день 8 августа, обычно сохраняют верность друг другу на протяжении всей жизни.

Если сложить две восьмёрки, в сумме мы получаем 16, складывая эти цифры между собой мы получаем цифру 7 - такая характеристика дня говорит о том, что этот день хорошо подходит для анализа своих прошлых ошибок, внутреннего духовного роста и самосовершенствования.

Строго запрещается в эту зеркальную дату браться за новые дела или выстраивать грандиозные планы, поскольку они не принесут желаемого результата. Цифра 8, очень похожая на знак бесконечности, будет способствовать тому, что ваша мечта будет стремиться к бесконечности, а именно её осуществление.

Нельзя в этот день сквернословить, ругаться матом, причинять зло другим и ругаться. Самый сильный вред могут принести ваши лицемерие и ревность партнера - они обязательно притянут проблемы в вашей личной жизни.

В эту же дату 8 августа 2021 года состоится Новолуние, что также усилит все ваши стремления. Очень важно сегодня правильно работать над пересмотром своих ценностей и приоритетов, а также важно правильно загадывать желания.

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