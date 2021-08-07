Российский ефрейтор спас тонущего мальчика, а сам погиб: Его посмертно представят к награде
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Российский ефрейтор спас тонущего мальчика, а сам погиб: Его посмертно представят к награде

1:38:058/7/2021Фото: ЗВО
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Командование оперативной группы российских войск в Приднестровье возьмет шефство над семьей погибшего. У него осталось двое детей.

Ефрейтор Валерий Евдокимов спас тонущего в реке мальчика, но сам выплыть не смог

Погибшего в Приднестровье российского военнослужащего представят к государственной награде. Ефрейтор Валерий Евдокимов погиб при спасении тонущего ребенка. Об этом 7 августа сообщил и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова Алексей Крашенинников.

"Военнослужащий будет представлен к государственной награде в самое ближайшее время. Материальные средства, финансовая помощь будут оказаны семье пострадавшего", - отметил Крашенинников.

Он рассказал, что погибший ефрейтор был примером для многих военнослужащих в выполнении своих служебных обязанностей.

"Он был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь", - добавил Крашенинников.

Как стало известно, Валерий Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, бросился в воду. Он вытолкнул мальчика, но сам утонул. Трагедия произошла 1 августа около поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья.

Тело Евдокимова было обнаружено в 300 метрах ниже по течению от места происшествия. У него осталось двое несовершеннолетних детей.

"Командование оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Мать спасенного военным мальчика Елена Губарева сказала, что никогда не забудет подвиг Валерия Евдокимова.

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