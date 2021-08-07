Российский ефрейтор спас тонущего мальчика, а сам погиб: Его посмертно представят к награде

Погибшего в Приднестровье российского военнослужащего представят к государственной награде. Ефрейтор Валерий Евдокимов погиб при спасении тонущего ребенка. Об этом 7 августа сообщил и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова Алексей Крашенинников.
"Военнослужащий будет представлен к государственной награде в самое ближайшее время. Материальные средства, финансовая помощь будут оказаны семье пострадавшего", - отметил Крашенинников.
Он рассказал, что погибший ефрейтор был примером для многих военнослужащих в выполнении своих служебных обязанностей.
"Он был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь", - добавил Крашенинников.
Как стало известно, Валерий Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, бросился в воду. Он вытолкнул мальчика, но сам утонул. Трагедия произошла 1 августа около поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья.
Тело Евдокимова было обнаружено в 300 метрах ниже по течению от места происшествия. У него осталось двое несовершеннолетних детей.
"Командование оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Мать спасенного военным мальчика Елена Губарева сказала, что никогда не забудет подвиг Валерия Евдокимова.