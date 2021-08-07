Сколько времени сохраняются антитела у переболевших коронавирусом: Новые данные ученых

Во время пандемии коронавируса более защищенными от заражения или тяжелого протекания болезни становятся обладатели антител.
Ученые рассказали, как долго в организме они могут сохраняться. Об этом стало известно из информации на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal).
После заражения уровень показателя IgG может сохраняться стабильным в течение семи месяцев. Также специалисты рассказали, что по истечении пяти месяцев после заражения их уровень начинается расти в 75% случаев, причем в это время не было зафиксировано второго воздействия вируса.
Существует вероятность дополнительной защиты, которая обеспечивается антителами к другим штаммам коронавируса, вызываемыми простудными заболеваниями.
Ранее Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского гос университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН рассказал, что антитела действуют в организме человека в течение полугода после вакцинации или болезни.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Нетесов ранее возглавлял новосибирский Центр "Вектор", который разработал и поставил на поток вторую российскую вакцину от коронавируса.