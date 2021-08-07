Слежка по смартфонам: Это нужно спецслужбам или мошенникам?
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Слежка по смартфонам: Это нужно спецслужбам или мошенникам?

2:54:518/7/2021Фото: Pixabay
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Отказников от смартфонов делят на три категории — консерваторов, которые не хотят учиться новому, потенциальных преступников и параноиков, боящихся стать объектом сбора информации.

Кнопочные телефоны продаются все больше из-за страха слежки за пользователями смартфонов

Смартфоны с возможностью выхода в интернет стали неотъемлемой частью жизни любого человека — от ученика до уверенного пользователя пенсионного возраста. Однако, в последнее время стало больше тех, что пользуется кнопочными телефонами по разным причинам.

О таких людях рассказал Андрей Голов, гендиректор компании «Код Безопасности». Он разделил отказников от смартфонов на три категории — консерваторов, которые не хотят учиться новому, мошенников или потенциальных преступников, и параноиков, боящихся стать объектом сбора информации.

Основания для отказа от смартфонов действительно есть. К пользователям проявляют интерес операторы таргетированной рекламы, силовые структуры и злоумышленники.

Спецслужбы вряд ли будут следить за обычными людьми, но за первые 6 месяцев 2020 года Россия была на первом месте по числу людей, столкнувшихся со слежкой.

Также большую активность проявляют злоумышленники, которые пытаются добраться до личных данных пользователей, чтобы впоследствии использовать их в преступных схемах.

Полностью отказавшись от использования смартфона может доставить неудобства , связанные с предоставлением информации и услуг, пишет ПРАЙМ.

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