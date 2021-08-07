Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника

4:20:238/7/2021Фото: flickr
0

Первые два спаса выпадают на период строгого поста. На праздничный стол запрещено подавать скоромные продукты, но в Преображение разрешена рыба.

икона
Все три праздника посвящены Спасителю

Август ежегодно для верующих является месяцем, насыщенным на православные праздники. Только двунадесятых праздников в этом последнем месяце лета отмечается 2.

Праздники расположились календарно в таком порядке:


Как вы видите - названия праздников со словом Спас все привязаны к какому либо урожаю. В августе природа богата и щедра на урожаи.

Первым начинают собирать мед. Его и несут 14 августа в храм с собой для освящения в церкви. В этот день было принято также освящать маковое семя для будущей выпечки, а также набирали с собой освященную воду - в этот день проводился обряд освящения воды. Еще Медовый спас могут называть Спас на воде или Маковый спас.

К 19 августа поспевают яблоки. Несут их, но можно приносить и другие фрукты и ягоды. Часто приносят виноград, как делалось это в древний иудейский Праздник Кущей.

29 августа несут колосья хлеба, первый испеченный хлеб из муки нового урожая, а также созревшие орехи.

Первые два спаса выпадают на период строгого поста. На праздничный стол запрещено подавать скоромные продукты, но в Преображение разрешена рыба.

Третий спас не скован правилами поста. Однако во все три праздника нельзя гулять шумно и слишком весело. Скорее празднование напоминает праздник урожая, который не предусматривает широких гулянок.

Строго запрещается в эти дни ругаться и спорить, сквернословить и материться, плевать на землю и относиться с пренебрежением к ближнему. Нельзя отказывать в милости и помощи и совершать дурные поступки.

Работа в эти дни откладывалась на потом. Можно было только заниматься срочной и необходимой работой. В огороде и в полях точно не работали.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
традицииспаспраздникизапретыяблочный спасореховый спасМедовый Спас 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы отмечаете эти праздники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
4:20:23 8/7/2021
Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
БердскПочему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
4:13:30 8/7/2021
Почему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса
3:57:54 8/7/2021
Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса
"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
3:41:25 8/7/2021
"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
3:20:34 8/7/2021
8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
БердскВо время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео
3:20:14 8/7/2021
Во время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео
Слежка по смартфонам: Это нужно спецслужбам или мошенникам?
2:54:51 8/7/2021
Слежка по смартфонам: Это нужно спецслужбам или мошенникам?
БердскКандидата Канарейкина сняли с выборов: Выдвиженца в Госдуму от "Единой России" на округе в Бердске нет
2:39:40 8/7/2021
Кандидата Канарейкина сняли с выборов: Выдвиженца в Госдуму от "Единой России" на округе в Бердске нет
Сколько времени сохраняются антитела у переболевших коронавирусом: Новые данные ученых
2:33:23 8/7/2021
Сколько времени сохраняются антитела у переболевших коронавирусом: Новые данные ученых
3 способа загадать желание в последнее летнее Новолуние 8 августа 2021 года
2:20:22 8/7/2021
3 способа загадать желание в последнее летнее Новолуние 8 августа 2021 года