Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника

Август ежегодно для верующих является месяцем, насыщенным на православные праздники. Только двунадесятых праздников в этом последнем месяце лета отмечается 2.
Праздники расположились календарно в таком порядке:
Как вы видите - названия праздников со словом Спас все привязаны к какому либо урожаю. В августе природа богата и щедра на урожаи.
Первым начинают собирать мед. Его и несут 14 августа в храм с собой для освящения в церкви. В этот день было принято также освящать маковое семя для будущей выпечки, а также набирали с собой освященную воду - в этот день проводился обряд освящения воды. Еще Медовый спас могут называть Спас на воде или Маковый спас.
К 19 августа поспевают яблоки. Несут их, но можно приносить и другие фрукты и ягоды. Часто приносят виноград, как делалось это в древний иудейский Праздник Кущей.
29 августа несут колосья хлеба, первый испеченный хлеб из муки нового урожая, а также созревшие орехи.
Первые два спаса выпадают на период строгого поста. На праздничный стол запрещено подавать скоромные продукты, но в Преображение разрешена рыба.
Третий спас не скован правилами поста. Однако во все три праздника нельзя гулять шумно и слишком весело. Скорее празднование напоминает праздник урожая, который не предусматривает широких гулянок.
Строго запрещается в эти дни ругаться и спорить, сквернословить и материться, плевать на землю и относиться с пренебрежением к ближнему. Нельзя отказывать в милости и помощи и совершать дурные поступки.
Работа в эти дни откладывалась на потом. Можно было только заниматься срочной и необходимой работой. В огороде и в полях точно не работали.