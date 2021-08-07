Фонд в Новосибирске раздает еду тем, кому нужна помощь

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Лана Логинова:
За последний месяц жители Новосибирска получили 900 кг продуктовой помощи. На прошлой неделе куратор проекта «Дари еду» в Новосибирске и бригада волонтеров раздали порядка 250 кг продуктов тридцати подопечным фонду семьям. Раздачи в Новосибирске проходят еженедельно.
Источником продуктовой помощи подопечным «Дари еду» являются благотворительные боксы, установленные в некоторых продмагах города, также базовые продукты длительного срока хранения централизованно закупаются на средства фонда. Все продукты распределяются по наборам, весом 8-9 кг каждый. И далее точечно доставляются силами волонтёров до нуждающихся адресатов. Среди продуктов, попадающих в наборы: макаронные и мучные изделия, растительное масло, крупы, сладости, сахарный песок, консервация.
Полный список продуктов представлен на сайте фонда «Дари еду». Важно отметить, что каждый желающий, идя за продуктами в магазин, может захватить одно или несколько наименований для продуктового бокса. На данный момент в Новосибирске установлено 29 благотворительных боксов. Каждая история подопечных фонда сложна и полна душераздирающих подробностей.
Сегодня нам захотелось коротко рассказать о семье Трембач. Елена и ее дочь Юлия на регулярной основе получают продуктовые наборы «Дари еду». У Юлии задержка психического развития. В воспитании дочери Елене помогает бабушка. Отец Юли, узнав о диагнозе ребёнка, семью бросил и в жизни родных участия не принимает. С недавнего времени, Елене пришлось уволится с работы - единственного источника дохода семьи Трембач, поскольку бабушке физически стало тяжело с подросшей внучкой. Помощь фонда «Дари Еду» - поддержка в трудные для семьи Трембач времена.