"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
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"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку

3:41:258/7/2021Фото: Instagram Максим
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Восстановление Марины Абросимовой идет постепенно. После полутора месяцев, проведенных в коме, артистка полностью пришла в себя.

Певица находится полностью в сознании

Сводки о состоянии певицы Марины Абросимовой более известной как МакSим стали практически ежедневными. В период, когда она находилась в медикаментозной коме, о ней заговорили даже те, кто мало интересовался жизнью певицы.

Более месяца Марина пролежала на искусственной вентиляции легких после того, как они перестали насыщать организм кислородом самостоятельно В это время она находилась в коме. Шансы на выживание были настолько ничтожными, что специалисты не давали позитивных прогнозов на ее счет. Теперь новости о МакSим приносят надежду всем, чьи родные и близкие находятся в аналогичной ситуации в больницах. Марина полностью пришла в себя, рассказали на ее странице в соцсети.

- Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке, — сообщается в аккаунте артистки во «ВКонтакте».

С 11 июня, когда Марина Абросимова почувствовала себя плохо, началась история ее болезни, в которой не поставлен диагноз коронавирус из-за отрицательных тестов. Госпитализация певицы произошла в тот момент, когда ее легкие были поражены на 75%. После ее ввели в искусственную кому.

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