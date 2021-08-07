4 совета против головной боли в сильные магнитные бури
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4 совета против головной боли в сильные магнитные бури

5:20:578/7/2021Фото: pixabay
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Во время магнитных бурь кров имеет свойство несколько сгущаться, а сосуды приходят в тонус. Оба эти фактора одновременно способствуют началу кислородного голодания тканей организма.

девушка, солнце
От воздействия магнитных бурь спрятаться нельзя

Август предсказан для метеозависимых людей как один из немногих неблагоприятных периодов, когда ожидается несколько магнитных бурь от слабых до самых сильных и продолжительный. Буквально 10 августа, 16-го и 29-го августа в 2021 году стоит ожидать довольно сильные магнитные бури. Та буря, начало которой ожидается 16-го числа, продлится до вечера 20 августа. Это будет самая сильная магнитная буря месяца - сила геоударов будет достигать 5-6 баллов.

Помимо того, что людям, страдающим метеозависимостью, рекомендуется всегда на постоянной основе вести здоровый образ жизни, сведя к минимум воздействие неблагоприятных факторов на свой организм, крайне важно знать заранее о расписании магнитных бурь с той целью, чтобы иметь возможность быть наготове для борьбы с неприятными симптомами.

Хотя бы нужно иметь всегда под рукой те медицинские препараты, которые способны облегчить ваше состояние. Как правило, самым частым симптомом в магнитные бури у метеозависимых является головная боль, которая может перейти в мучительное состояние мигрени. Вызывается такая боль неправильно работой сердечно-сосудистой системы.

Во время магнитных бурь кров имеет свойство несколько сгущаться, а сосуды приходят в тонус. Оба эти фактора одновременно способствуют началу кислородного голодания тканей организма. Это и способствует началу головной боли. Значит, в такой момент нужно устранять причину. Можно выпить таблетку аспирина. Если боль интенсивная - таблетку лучше разжевать и запить водой. Либо использовать шипучие таблетки аспирина, растворимые в воде. Затем можно принять спазмолитическое средство, чтобы сосуды немного расслабились.

Постарайтесь в такое время пить больше простой чистой воды и отказаться от кофе - он сильно тонизирует сосуды. Ложное ощущение бодрости с утра приведет к усилению головной боли. Рекомендация о бросании вредной привычки табакокурения также актуальна - свежие дозы никотина постоянно держат сосуды спазмированными, ухудшая ваше состояние здоровья.

При продолжающейся развиваться головной боли примите болеутоляющее. Хорошо выйти на прогулку, чтобы насытить кровь кислородом. Постарайтесь своевременно ложиться спать и хорошо высыпаться. Лучше уснуть помогут успокоительные препараты на растительной основе.

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