4 совета против головной боли в сильные магнитные бури

Август предсказан для метеозависимых людей как один из немногих неблагоприятных периодов, когда ожидается несколько магнитных бурь от слабых до самых сильных и продолжительный. Буквально 10 августа, 16-го и 29-го августа в 2021 году стоит ожидать довольно сильные магнитные бури. Та буря, начало которой ожидается 16-го числа, продлится до вечера 20 августа. Это будет самая сильная магнитная буря месяца - сила геоударов будет достигать 5-6 баллов.
Помимо того, что людям, страдающим метеозависимостью, рекомендуется всегда на постоянной основе вести здоровый образ жизни, сведя к минимум воздействие неблагоприятных факторов на свой организм, крайне важно знать заранее о расписании магнитных бурь с той целью, чтобы иметь возможность быть наготове для борьбы с неприятными симптомами.
Хотя бы нужно иметь всегда под рукой те медицинские препараты, которые способны облегчить ваше состояние. Как правило, самым частым симптомом в магнитные бури у метеозависимых является головная боль, которая может перейти в мучительное состояние мигрени. Вызывается такая боль неправильно работой сердечно-сосудистой системы.
Во время магнитных бурь кров имеет свойство несколько сгущаться, а сосуды приходят в тонус. Оба эти фактора одновременно способствуют началу кислородного голодания тканей организма. Это и способствует началу головной боли. Значит, в такой момент нужно устранять причину. Можно выпить таблетку аспирина. Если боль интенсивная - таблетку лучше разжевать и запить водой. Либо использовать шипучие таблетки аспирина, растворимые в воде. Затем можно принять спазмолитическое средство, чтобы сосуды немного расслабились.
Постарайтесь в такое время пить больше простой чистой воды и отказаться от кофе - он сильно тонизирует сосуды. Ложное ощущение бодрости с утра приведет к усилению головной боли. Рекомендация о бросании вредной привычки табакокурения также актуальна - свежие дозы никотина постоянно держат сосуды спазмированными, ухудшая ваше состояние здоровья.
При продолжающейся развиваться головной боли примите болеутоляющее. Хорошо выйти на прогулку, чтобы насытить кровь кислородом. Постарайтесь своевременно ложиться спать и хорошо высыпаться. Лучше уснуть помогут успокоительные препараты на растительной основе.