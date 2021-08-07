Во время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео

Подъезд и квартиру затопило в многоквартирном доме №2 на ул. Горького в Бердске. Это произошло во время мощного ливня, который обрушился на Бердск утром 7 августа.
Приславшая "Курьер. Среда. Бердск" видео потопа Надежда провела экскурсию по затопленному подъезду и протекающей квартире. На кадрах видно, что вода течет по стенам, скапливается на полу. При этом за кадром слышен шум воды, как от водопада. Вероятно, пострадавшие живут на девятом этаже, а крыша дома дырявая.
- Самое страшное, что здесь еще и розетки (находятся), - сокрушается Надежда.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу утром мощный ливень обрушился сначала на Микрорайон, затопив по традиции дороги. Позже дождь охватил весь город, не пощадив и центральную часть. Читатели присылали доказательства бедствия в Южном микрорайоне, где ливневки тоже не справлялись с потоками воды.