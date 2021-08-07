Во время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео
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Во время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео

3:20:148/7/2021,Анастасия СолодковаФото: Скриншот
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На кадрах видно, что вода течет по стенам, скапливается на полу. При этом за кадром слышен шум, как от водопада. А с утра субботы под водой оказались дороги Микрорайона.

В подъезде течет ручей

Подъезд и квартиру затопило в многоквартирном доме №2 на ул. Горького в Бердске. Это произошло во время мощного ливня, который обрушился на Бердск утром 7 августа.

Приславшая "Курьер. Среда. Бердск" видео потопа Надежда провела экскурсию по затопленному подъезду и протекающей квартире. На кадрах видно, что вода течет по стенам, скапливается на полу. При этом за кадром слышен шум воды, как от водопада. Вероятно, пострадавшие живут на девятом этаже, а крыша дома дырявая.

- Самое страшное, что здесь еще и розетки (находятся), - сокрушается Надежда.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу утром мощный ливень обрушился сначала на Микрорайон, затопив по традиции дороги. Позже дождь охватил весь город, не пощадив и центральную часть. Читатели присылали доказательства бедствия в Южном микрорайоне, где ливневки тоже не справлялись с потоками воды.

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