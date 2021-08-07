Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса

Александр Максимов, действующий депутат, у которого в декларации, размещенной на сайте избиркома указано, что он является обладателем акций американской корпорации. При этом избирком считает, что у парламентария нет «иностранных финансовых инструментов».
Иск об отмене регистрации Александра Максимова члена партии «Единая Россия» подал Вячеслав Чернов — бизнесмен, который баллотируется в Госдуму от партии «Яблоко». Кемеровским областным судом иск принят к рассмотрению.
Акции Vertex Pharmaceuticals Incorporated (США),облигации Alfa Bond Issuance Public Limited Company и биржевого фонда Metal Securities Limited (Ирландия), который позже стал Wisdom Tree Metal Securities Limited, а также американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Nokia Corporation — вот перечень активов депутата- единоросса.
По закону РФ, для тех, кто баллотируется в ГД, запрещено владение иностранными активами. Таким образом ранее был исключен из числа кандидатов Павел Грудинин ( КПРФ), у которого нашли иностранный счет без денег, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
6 августа избирком опубликовал заявление с опровержением наличия у Максимова иностранных активов.
- В связи с появившимися публикациями в СМИ и социальных сетях о том, что в нарушение действующего законодательства избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса был якобы зарегистрирован кандидат в Государственную думу, владеющий иностранными акциями, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Максимов Александр Александрович не имел на момент регистрации «иностранных финансовых инструментов». Каких-либо иных оснований, ограничивающих право на участие в выборах в качестве кандидата, у указанного лица также не имелось, - говорилось в сообщении избирательной комиссии.
74-летний Александр Максимов был активным сторонником принятия пенсионной реформы и других репрессивных законов, бывший сотрудник КГБ и ФСБ, член партии "Единая Россия", пишет "Тайга.инфо".