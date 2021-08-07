Главные традиции и обычаи Еврейского Нового года Рош ха-Шана: Что категорически нельзя подавать на стол 7 и 8 сентября 2021 года
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Главные традиции и обычаи Еврейского Нового года Рош ха-Шана: Что категорически нельзя подавать на стол 7 и 8 сентября 2021 года

6:20:598/7/2021Фото: pixabay
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Суть праздника у евреев заключается в том, что они верят в то, что в этот день Господь определяет судьбу каждого человека, у которого она еще не определена, определяя ему свое место в Книге Жизни.

фрукты, мед
В праздник едят только обрядовую пищу

В 1 и 2 день месяца Тишрей (по еврейскому лунному календарю), или 7 и 8 сентября 2021 года по привычному нам григорианскому календарю, евреи будут отмечать начало нового 5782 года. Время исчисляется у евреев с момента основания Богом мира, а не от Рождества Христова.

Именно с этим праздником евреи связывают самые значимые библейские события. Считается что именно в этот день были созданы Адам и Ева, свершилось первое грехопадение, когда Ева нарушила запрет и вкусила яблоко, в этот день закончился всемирный потоп и Ной сошёл с ковчега на землю, также в этот же день состоялось испытание Авраама, когда Господь требовал от него принести в жертву своего единственного сына.

Суть праздника у евреев заключается в том, что они верят в то, что в этот день Господь определяет судьбу каждого человека, у которого она еще не определена, определяя ему свое место в Книге Жизни. Именно поэтому с утра приветствуют друг друга пожеланиями хорошего места в Книге Жизни.

Ранним утром все отправляются в синагогу на службу, где священник трубит в обрядовый бараний рог, который называется Шофар. После синагоги все евреи отправляются ближайшему водоему, где нужно в воду вытряхнуть все крошки из карманов, символично избавляясь от всех своих грехов. Считается, что их съедят рыбы или унесёт вода в небытие.

В празднование этого нового года принято пересматривать свою прошлую жизнь, раскаиваться в грехах, думать о своём будущем, а также молиться, прося у Господа согласие и здоровье.

Накануне встречи первого дня праздника всегда зажигаются праздничные свечи, которые внести в комнату должна обязательно женщина, поскольку это именно она является хранительницей уюта и тепла в каждом еврейском доме.  Вечером обязательно накрывается праздничный стол, на котором должны присутствовать традиционные обрядовые блюда.

Чаще всего на стол готовят рыбу обязательно с головой, подают морковь, нарезанную кружочками, которые символизируют  монеты, фрукты и овощи, а также мед. Угощения принято есть, обмакивая их в мед. Строго запрещается в эти дни употреблять в пищу горькую или кислую пищу. Люди верят, что такая пища может привлечь неприятности и болезни.

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традициипраздникиобрядыЕврейский Новый годРош ха-Шана
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