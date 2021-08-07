Один россиянин заразил коронавирусом сразу 1500 человек: Ученые назвали это феноменом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Один россиянин заразил коронавирусом сразу 1500 человек: Ученые назвали это феноменом

5:10:188/7/2021Фото: Pixabay
0

Способности к максимальному заражению крайне редки. Таких людей называют суперраспространителями. Обычно вирус передается 2-3 людям.

Заражение коронавирусом можно предотвратить, надев маску
Сюжет: Третья волна коронавируса
Кто долго и тяжело болеет коронавирусом, ответили в Роспотребнадзоре

Кто долго и тяжело болеет коронавирусом, ответили в Роспотребнадзоре"Подозреваемых" в коронавирусе и болеющих на 7 августа посчитали в Бердске: Цифры не уменьшаютсяЕщё 496 новости

Среднестатистический заразившийся коронавирусом пациент способен передать вирус двум или трем людям. Максимальное число заразившихся людей от одного человека — 1,5 тысяч случаев. О данном феномене максимального распространения рассказал Александр Семенов, возглавляющий филиал Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге.

- В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек, - рассказал эксперт.

Способности к максимальному заражению крайне редки. «Дельта-штамм», который считается более агрессивным, является более заразным, при  нем от одного человека заражается от пяти до шести пациентов. Те, кто может заразить большее число людей и являются суперраспространителем.

- Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции, - отметил эксперт в интервью для ТАСС.

Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
«Осталось недолго»: печальное предсказание святых России и миру
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
заражениераспространение коронавирусасоблюдение дистанции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы соблюдаете дистанцию в общении?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Один россиянин заразил коронавирусом сразу 1500 человек: Ученые назвали это феноменом
5:10:18 8/7/2021
Один россиянин заразил коронавирусом сразу 1500 человек: Ученые назвали это феноменом
БердскМесть сына: Расправился с норковой шубой матери после ссоры взрослый житель Бердска
4:47:55 8/7/2021
Месть сына: Расправился с норковой шубой матери после ссоры взрослый житель Бердска
С Днем строителя 8 августа необычные открытки от дизайнера для профессионалов своего дела
4:40:33 8/7/2021
С Днем строителя 8 августа необычные открытки от дизайнера для профессионалов своего дела
С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого
4:34:21 8/7/2021
С Международным днем офтальмологии 8 августа уникальные открытки и сердечные пожелания для каждого
Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
4:20:23 8/7/2021
Какие три Спаса будут в августе 2021 года? Даты и обычаи каждого праздника
БердскПочему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
4:13:30 8/7/2021
Почему питание арестованных женщин дороже на полтора рубля в день, чем у мужчин в ИВС Бердска
Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса
3:57:54 8/7/2021
Иск о снятии с выборов единоросса с амерканскими акциями рассмотрит суд Кузбасса
"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
3:41:25 8/7/2021
"В ясном сознании и шутит": Певица МакSим идет на поправку
8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
3:20:34 8/7/2021
8.08: Что нужно сделать каждому в финальную зеркальную дату лета 8 августа 2021 года
БердскВо время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео
3:20:14 8/7/2021
Во время мощного ливня затопило подъезд и квартиру 9-этажки в центре Бердска. Смотрите видео