Один россиянин заразил коронавирусом сразу 1500 человек: Ученые назвали это феноменом

Среднестатистический заразившийся коронавирусом пациент способен передать вирус двум или трем людям. Максимальное число заразившихся людей от одного человека — 1,5 тысяч случаев. О данном феномене максимального распространения рассказал Александр Семенов, возглавляющий филиал Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге.
- В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек, - рассказал эксперт.
Способности к максимальному заражению крайне редки. «Дельта-штамм», который считается более агрессивным, является более заразным, при нем от одного человека заражается от пяти до шести пациентов. Те, кто может заразить большее число людей и являются суперраспространителем.
- Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции, - отметил эксперт в интервью для ТАСС.