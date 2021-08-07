Астероид 2016 AJ193 несется к Земле: NASA предостерегает об опасности 21 августа 2021 года

Одно из самых крупных последних предсказаний о конце света делалось на 2012 год. Предполагалось, что согласно календарю племени Майя придёт конец жизни на Земле. Однако минуло уже 9 лет и до сих пор ничего не случилось.
На август 2021 года вновь учеными дано предупреждение, которое взбудоражило многих жителей Земли. Речь идёт о возможном столкновении с нашей планетой огромного астероида, открытого в 2016 году. Предполагается, что катастрофа может случиться 21 августа текущего года.
Астероид 2016 AJ193 имеет огромные размеры - его диаметр оценен в 1,37 километра. Траектория также рассчитана и, вроде бы, он не должен столкнуться с нашей планетой.
Однако, не все так просто - из-за его огромной скорости в 26 км в 1 секунду и при таких его размерах есть опасения, что траектория полета каменной глыбы может измениться из-за гравитации других космических объектов.
Ученые центра NASA постоянно ведут наблюдения за всеми астероидами, попадающими в зону наблюдения, и если угроза от астероида AJ193 станет более реальной, на Земле будет невозможно предотвратить катастрофу. Не придумано ни одного рабочего метода, как можно остановить или отклонить летящий астероид.
Все же ученые говорят, что вероятность столкновения ничтожно мала, однако 100% гарантии никто не дает. Возможно, в скором времени и придумают работающий метод по предотвращению подобных катастроф, но, хотелось бы, чтобы это случилось как можно скорее.