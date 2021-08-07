Новые жертвы коронавируса: Число умерших и зараженных посчитали за сутки на 7 августа в Новосибирской области

В Новосибирской области заразились коронавирусом за последние сутки еще 194 человека, сообщили в региональном оперативном штабе 7 августа. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 54 100 случая COVID-19, из них 3 988 пациентов — дети. Выздоровели всего 45 524 человека, в том числе 131 пациент за последние 24 часа.
За прошедшие сутки в регионе скончались 9 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Все они пенсионеры. Это трое мужчин в возрасте 62 года, 69 и 77 лет и 6 женщин, двум из которых был 61 год, остальным — 70, 71, 73 и 86 лет. Всего жертвами коронавируса в Новосибирской области стали 2 408 человек.
В ковидных госпиталях Новосибирской области с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на него на 7 августа лежат 4018 человек, в том числе 53 ребенка.
В реанимациях находятся 318 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 42 тяжелых больных.
Всего тестов на коронавирус жители региона сдали 2 233 206 раз.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки выявили 7 новых случаев заражения среди бердчан. Таким образом, число инфицированных в Бердске с начала пандемии достигло 2153.